FC Bayern in die USA gestartet: "Der Trainer muss mitspielen"

Die Termine des FC Bayern auf der USA-Reise

Der FC Bayern München ist vom 15. bis zum 24. Juli in den USA unterwegs. Neben zahlreichen Trainingseinheiten und Werbeterminen stehen drei Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Am 17. Juli im 20 Uhr (18. Juli, 5 Uhr MESZ) geht es in Los Angeles gegen den FC Arsenal. Real Madrid ist der Gegner am 20. Juli um 19 Uhr (21. Juli, 2 Uhr MESZ) in Houston/Texas. Am 23. Juli um 20 Uhr (24. Juli, 3 Uhr MESZ) kommt es in Kansas City zum Duell mit dem AC Mailand.

Nach der Rückreise nach Deutschland spielen die Münchner zu Hause am 30. und 31. Juli ein Turnier gegen Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul. Ab dem 5. August schlagen die Bayern noch einmal ein Trainingslager in Rottach-Egern auf.

Pflichtspielauftakt am 3. August, DFB-Pokal am 12. August

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht am 3. August an. Im Supercup der Deutschen Fußball-Liga treffen die Bayern auf Borussia Dortmund. Im DFB-Pokal geht es am 12. August in der ersten Runde gegen Energie Cottbus, die Bundesligasaison beginnt für den deutschen Rekordmeister mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC am 16. August.