FC Bayern im Pokal bei Viktoria Köln - Hartes Los für 1860

Ausgelost wurde die erste Pokalrunde der Saison 2022/23 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vom DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth und dem Weltmeister Kevin Großkreutz. Dieser zog für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund eine reizvolle Paarung: Der BVB reist zum Drittligisten TSV 1860 München - ein "extrem schweres Los für die Giesinger", wie Trainer Michael Köllner sagte. Trotzdem hofft er, "dass unsere Fans auf Giesings Höhen wieder einen magischen Pokaltag oder eine Pokalnacht genießen können."

Bayern gegen Viktoria Köln: Wiedersehen nach langer Zeit

Der FC Bayern gastiert ebenfalls bei einem Drittligisten: Viktoria Köln. Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister hatte der heutige Drittligist vor fast 43 Jahren. Zu dieser Zeit war der Verein noch als SC Viktoria 04 Köln aktiv und unterlag der legendären Bayern-Mannschaft um Karl-Heinz-Rummenigge, Paul Breitner und Co. in der zweiten Runde mit 1:3.

In Bayreuth beginnen "die Festspiele diesmal anders"

Der Zweitligist Jahn Regensburg darf sich auf ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln freuen. Der Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth hat in dem Hamburger SV ebenfalls einen sehr attraktiven Gegner gezogen. "Dieses Jahr beginnen die Festspiele anders", frohlockte deshalb der Geschäftsführer Wolfgang Gruber. Schließlich komme der HSV ausgerechnet in der Premierenwoche der Festspiele in der Wagnerstadt. Sportlich gesehen freut sich Gruber "riesig, dass einer der ganz großen Traditionsvereine Deutschlands hier gastiert". Der Abwehrspieler Chris Wolf verspricht, trotz aller Gegenwehr, ein "guter Gastgeber" zu sein.