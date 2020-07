FC Bayern im Mannschaftstraining fokussiert, Pavard bricht ab

Flick begrüßte am Sonntag zur der Einheit bei regnerischem Schmuddelwetter an der Säbener Straße insgesamt 27 Feldspieler und vier Torhüter. Neben den Stars des Rekordmeisters, darunter der für die Champions League noch nicht spielberechtigte Neuzugang Leroy Sané sowie die beiden zuletzt noch angeschlagenen Niklas Süle und Philippe Coutinho, waren auch Nachwuchsspieler dabei.

Voller Einsatz beim Zehn gegen Zehn

Sogar beim Spiel Zehn gegen Zehn zeigte das Team vom Hansi Flick, dass sie bereit für die Champions League sind. David Alaba forderte: "noch zwei Tore" von seinen Mitspielern - und das nur, um nach den Trainingsspielchen als Sieger vom Platz gehen zu können. Ebenso lautstark meldete sich Thomas Müller zu Wort. Beim Torschusstraining lautete die Ansage: "So, jetzt müssen aber alle sitzen".

Pavard nach Verletzung per Golf-Kart abtransportiert

Verteidiger Benjamin Pavard konnte das gut einstündige Training nicht beenden. Wie im Internet-Stream zu sehen war, brach der französische Weltmeister die Einheit während eines Trainingsspiels ab. Er wurde am Knöchel behandelt und mit einem Golf-Kart vom Platz gefahren. Über die Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. "Wir wissen noch nicht genau, wie die Diagnose ist, wie lange es ausfallen oder ob er ausfallen wird", erklärte Flick danach.

Neustart in die Champions League

Nach rund einem dreizehntägigen Urlaub hatten die Münchner die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel am 8. August gegen den FC Chelsea aufgenommen. Anfangs waren die per Cypertraining aktiv, nach Corona-Tests folgten Einheiten in Kleingruppen und nun die erste Übung mit dem kompletten Team.

Testspiel gegen Olympique Marseille

Das erste Testspiel steht bereits in dieser Woche an. Am kommenden Freitag (31.07.2020, 16.00 Uhr) treten die Bayern gegen Olympique Marseille an. Das Duell mit dem neunfachen französischen Meister wird wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen.