FC Bayern im Hotspot Budapest – Spielen mit dem Risiko

Der FC Bayern trifft im Duell um den UEFA-Superpokal am Donnerstag, den 24. September, auf Sevilla. Gespielt wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Doch für Budapest gilt eine Corona-Reisewarnung. 3.000 Bayernfans dürften in Budapest ins Stadion, vorausgesetzt, sie können einen negativen Corona-Test vorweisen.

Der FC Bayern organisiert für seine Fans deswegen nicht nur kostenfreie Corona-Tests vor dem Spiel, sondern auch nach der Rückkehr in München. Das hat der Verein heute bekannt gegeben. Und die UEFA bietet an, dass Fans ihre Tickets bis Freitagmittag zurückgeben können.

Trotz Reisewarnung keine Quarantänepflicht

In Budapest liegt der Inzidenzwert derzeit bei 100,7 pro 100.000 Einwohner, binnen 48 Stunden sind 17 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Deshalb gilt eine Reisewarnung. Wer sich aber kürzer als 48 Stunden in Ungarn aufhält, muss nach der Rückkehr nach Deutschland nach jetzigem Stand nicht in Quarantäne.

Trotzdem ist die Verunsicherung unter den Fans groß. Denn in München wurde die Zulassung von Fans in der Allianzarena zurückgezogen, obwohl der Inzidenzwert deutlich niedriger als in Budapest ist.

FC Bayern bietet Test für Fans an

Alexander Winklhofer ist Bayernfan seit seiner Geburt, sagt er, und will seinen FC Bayern endlich mal wieder live im Stadion sehen. Als er sich entschied, ein Ticket für das Spiel in Budapest zu kaufen, bestand noch keine Reisewarnung. Vielmehr stand die Frage im Vordergrund, ob die Ungarn einen ins Land lassen: Denn dafür muss man derzeit einen aktuellen Corona-Test-Bescheid auf Englisch oder Ungarisch vorlegen. Der FC Bayern zeigte sich hilfsbereit und hat den Fans eine kostenlose Massentestung in der Allianz Arena inklusive Übersetzung des Bescheids Anfang kommender Woche angeboten. Winklhofer würde dieses Angebot annehmen.

Wie sich in Budapest schützen?

Aber jetzt stellt sich heraus, dass möglicherweise die Rückkehr nach Bayern noch komplizierter als die hinreise nach Ungarn wird. Letztlich liegt die Verantwortung bei jedem einzelnen: Will ich mir und meinem Umfeld zumuten, in Budapest gewesen zu sein, wenn dort die Infektionszahlen so hoch sind? Kann ich mich in Budapest so gut schützen, wie hier?

Keine Stadtbesichtigung, keine Feiern

Winklhofers konkreter Plan sieht vor, mit dem Zug nach Budapest zu fahren und anschließend gleich vom Bahnhof aus das fußläufig erreichbare Stadion aufzusuchen. Am selben Tag soll es mit dem Zug dann wieder zurück nach Bayern gehen. Kein Sightseeing, kein Feiern in Bars, egal wie das Spiel endet.

In Quarantäne will Winklhofer auf keinen Fall und seine Mitmenschen auch nicht gefährden. Die Entscheidung will er heute Abend treffen, gemeinsam mit seiner Frau: die hat auch ein Ticket für den Super-Cup-Spiel des FC Bayern gegen Sevilla.