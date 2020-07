FC Bayern: Im Cyber-Training schuften für Chelsea und Marseille

Disziplin auch beim Heimtraining gefordert

Der für die Fitness zuständige wissenschaftliche Leiter Holger Broich hatte schon beim Start nach der coronabedingten Pause darauf hingewiesen, dass beim Heimtraining "die gleiche Regelmäßigkeit und Disziplin" wie auf dem Platz verlangt wird.

Die Spieler sind mit Fitness-Erfassungsuhren ausgerüstet. Alle relevanten Daten, wie etwa die Herzfrequenz, werden auf Monitore an der Säbener Straße übertragen. Trainer Hansi Flick kann per Tablet zugeschaltet werden.

Ab Donnerstag wird dann in Kleingruppen trainiert bevor am 26. Juli für die Profis an der Säbener Straße das Mannschaftstraining wieder beginnt.