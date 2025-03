FC Bayern im CL-Viertelfinale: Kann das Double gelingen?

3:0 im Hinspiel in München, 2:0 im Rückspiel in Leverkusen: Der FC Bayern München schießt sich souverän ins Champions-League-Viertelfinale – und in der Bundesliga ist die Meisterschaft zum Greifen nahe für die Oberbayern.

Denn trotz des Ausrutschers gegen Bochum am vergangenen Wochenende steht das Team von Trainer Vincent Kompany mit acht Punkten Vorsprung souverän an der Spitze. Die zwei Titel zum Saisonende könnten realistischer werden.

Dietmar Hamann: Bayern ist Champions-League-Favorit

Ex-Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann ist sich sicher, dass diese Bayern einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Champions League sind. Doch auf dem Weg ins "Finale Dahoam" lauern noch dicke Brocken wie Inter Mailand und später womöglich dann der FC Barcelona.

Und auch in der Bundesliga ist trotz der acht Punkte Vorsprung auf Bayer 04 Leverkusen das Rennen noch nicht vollends entschieden – gerade durch Ausrutscher wie zuletzt gegen Bochum. Die Frage der Woche lautet daher:

Souverän ins Viertelfinale: Sind die Bayern jetzt reif für das Double?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 15. März 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.