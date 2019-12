FC Bayern II verliert mit 2:3 beim Tabellenführer Duisburg

Die erste Einschussmöglichkeit hatten die Gäste. Der Bayern-Verteidiger Chris Richards konnte zwar gegen Lukas Daschner klären, schoss dabei aber Vincent Vermeij an, von dem das Leder (5.) auf das Tornetz prallte. Auf Seiten der Münchner trat Arne Sicker in aussichtsreicher Position stehend am Ball vorbei. Kwasi Wriedt lauert zwar, brachte aber (21.) nur ein schwaches Schüsschen zu Stande. Nach einer halben Stunde wurde die Partie dann hitzig. Leroy-Jacques Mickels flog nach einem Schubser von Richards in Richtung der Duisburger Trainerbank. Für den hatte das überharte Einsteigen keine Folge. Dafür sah aber der Duisburger Torwarttrainer Sven Beuckert (30.) aufgrund seiner lautstarken Proteste die Rote Karte.

Duisburger Doppelschlag nach der Roten Karte

Die Aufregung war noch gar nicht richtig verstummt, da gelang dem MSV ein Doppelschlag. Erst netzte Tim Albutat (31.) aus fünf Metern ein zum 1:0. Dann legte Vincent Vermeij (36.) nach zum 2:0, wobei Richards die Kugel unglücklich abfälschte, weshalb der Treffer für den Münchner Keeper Christian Früchtl unhaltbar war.

Durch einen Elfmetertreffer durch Kwasi Wriedt kam der FC Bayern II zum Anschlusstreffer. Auf der annderen Seite verpasste Tim Albutat für den MSV, sein platzierter Flachschuss Richtung langes Eck blieb aber an der Fußspitze von Christian Früchtl hängen. Kurz darauf (67.) machte Lukas Scepanik dann aber mit seinem 3:1 den Deckel drauf. Das 2:3 durch Wriedt (90.) kam zu spät.

MSV festigt Spitzenplatz

Der MSV hat dadurch die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga weiter gefestigt. Mit 37 Zähler führen die Zebras vor dem FC Ingolstadt (33). Der FC Bayern II ist auf Platz 15 nur fünf Zähler von der Abstiegszone entfernt.