FC Bayern II steigt nach 4:1-Erfolg in die 3. Liga auf

Doppelpack von Okyere Wriedt bringt den Aufstieg

In der zweiten Halbzeit egalisierte Kwasi Okyere Wriedt durch seinen Treffer zum 3:1 (49.) das Hinspielergebnis und sorgte (65.) für die 4:1-Führung. Damit brachte er die Zweitvertretung des Rekordmeisters nach acht Jahren in der Regionalliga wieder zurück in die 3. Liga. Sie folgt Waldhof Mannheim (Regionalliga Südwest), dem Chemnitzer FC (Nordost) und Viktoria Köln (West) in die höhere Klasse.

Der FC Bayern München hatte damit nach der Double-Feier einen weiteren Grund, die Korken knallen zu lassen. "Es ist unheimlich wichtig für uns, dass die zweite Mannschaft jetzt wieder in der dritten Liga spielt, weil der Sprung zu den Profis nicht mehr so groß ist. Das ist für die Entwicklung der Jungs ein wichtiger Schritt", sagte Präsident Uli Hoeneß.