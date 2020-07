FC Bayern II nach 2:2 noch nicht Meister

Zwar bleiben die "kleinen Bayern" auch nach dem 2:2 (0:1) gegen den MSV Duisburg Tabellenführer. Was die Meisterschaft angeht, kommt es nun auf den letzten Spieltag an, wenn der FC Bayern II beim 1. FC Kaiserslautern antreten muss. Für die "Zebras", die in Vincent Vermeij (30.) und Lukas Daschner (83.) ihre Torschützen hatten, sind die Chancen auf die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga fast gestorben. Maximimal der Relegationsplatz ist noch drin.