FC Bayern II nach 1:3 gegen Kaiserslautern in akuter Abstiegsnot

Nach rund einer Viertelstunde wurde der Druck der Gäste größer. Nach einer unglücklichen Abwehraktion der Münchner kam Christian Kühlwetter an das Leder, schlug einen Haken und zog dann von rechts, innerhalb des Strafraums, einfach ab. Sein Schuss wurde so unglücklich abgefälscht, dass Christian Früchtl machtlos war (19.) und das 0:1 nicht verhindern konnte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem ebenfalls aktiven FC Bayern München II aber der Ausgleich. Ein Pass von Nicolas Feldhahn aus der eigenen Hälfte hatte Leon Dajaku erreicht, der die Kugel sauber ins rechte untere Eck (40.) zum 1:1 einschob. In der zweiten Halbzeit sah es lange so aus, als könnte keine der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden. Dann glückte aber Christian Kühlwetter (80.) der Führungstreffer für die roten Teufel. Simon Skarlatidis machte in der 86. Minute den Deckel drauf.