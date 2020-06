FC Bayern II - 1860 München: Eine Frage des Alters

Hoeneß: "Lohn für die Arbeit im Jugendbereich"

Beim FC Bayern München II sind es dagegen die jungen Spieler, die für den Erfolg sorgen. Trainer Sebastian Hoeneß ist es gelungen, aus den vielen Nachwuchskickern ein homogenes Team zu formen. Zum Vergleich: Der Altersdurchschnitt der eingesetzten Spieler des FCB beträgt 22,15 Jahre, bei 1860 sind es 26,6 Jahre.

"Dass die Spieler, die jetzt aufrücken, sich direkt zurechtfinden und der Mannschaft Impulse geben, ist die Konsequenz und der Lohn für die Arbeit, die wir im Jugendbereich leisten," stellt Hoeneß fest. Der Trainer lässt fast in jeder Partie einen neuen jungen Spieler auflaufen. Der erst 17-jährige Jamal Musiala war in seinem dritten Spiel in der 3. Liga als Doppeltorschütze gegen Zwickau erfolgreich und ist nach David Alaba zweitjüngster Drittliga-Schütze der FCB-Geschichte. Angelo Stiller ist seit dem 21. Spieltag mit einer Ausnahme immer dabei. Der 19-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld.

"Es war auch für mich ein Stück weit überraschend, dass mir das Trainerteam auf so einer wichtigen Position sofort das Vertrauen schenkt. Dafür bin ich dankbar und versuche, den Vorschuss mit guten Leistungen zurückzuzahlen." Angelo Stiller, Spieler FC Bayern München II

Das Nachwuchsleistungszentrum der Bayern, das vor drei Jahren eröffnet wurde, kann also schon erste Erfolge vorweisen. In dieser Saison haben Leon Dajaku, Oliver Batista Meier, Chris Richards, Sarpreet Singh und Joshua Zirkzee ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Der Niederländer vertrat im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den gelbgesperrten Robert Lewandowski und traf zum 1:0. In acht Bundesligaeinsätzen traf Zirkzee vier Mal.

"Am Campus wird sehr gut gearbeitet. Dadurch haben wir sehr viel Qualität. Aber ihr Weg ist noch sehr weit, um bei Bayern München zu spielen." Hansi Flick, Trainer FC Bayern