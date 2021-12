FC Bayern holt 2:1-Arbeitssieg gegen Mainz

Die Gäste aus Mainz zeigten am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine durchweg solide Leistung und machten es dem FC Bayern lange schwer. Gut in den Zweikämpfen und die FCB-Flügel stets gedoppelt ließen sie defensiv nur wenig zu, im Angriff agierten sie mutig und mit jeder Menge Tempo, woraus die verdiente Führung durch Karim Onisiwo (22.) resultierte. Erst in der zweiten Halbzeit wachten die Bayern auf, woraufhin Kingsley Coman (53.) und Jamal Musiala (74.) das Spiel noch zum 2:1-Endstand drehen konnten.

FCB kann Dominanz anfangs nicht verwerten

In der ersten Viertelstunde gaben die Bayern mit über 70 Prozent Ballbesitz den Ton an, Mainz hielt allerdings gut dagegen, zeigte sich giftig in den Zweikämpfen und lauerte immer auf Möglichkeiten, schnell umzuschalten. Nach einem Einwurf fand der Ball den Weg in den Strafraum des Rekordmeisters, wo Onisiwo viel zu frei stand und keinerlei Probleme hatte, zum 1:0 zu vollstrecken.

In der Folge zeigten sich die Gäste dann sogar als die gefährlichere Mannschaft und der FCB hatte spürbar Probleme, sich vor den gegnerischen Tor zu kombinieren. Bis zur Pause liefen die Gastgeber dem Rückstand hinterher und hatte sichtlich Probleme, sich Chancen überhaupt erst zu erspielen und wenn, diese zu auch verwerten. Thomas Müller (32.) vergab eine Großchance zum Ausgleich und auch Kinsley Comans (44.) Schuss aus der kurzen Distanz fand den Weg ins Mainzer Tor nicht.