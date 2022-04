FC Bayern: Hoffen auf die eigene Qualität

Es sind entscheidende Tage beim FC Bayern. Am Dienstag steht das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal an - und die Münchner stehen mit dem Rücken zur Wand. Denn Sorge macht an der Säbener Straße nicht nur, dass das Team von Julian Nagelsmann nach der Hinspiel-Niederlage ein 0:1 aufholen muss. Nein, besonders schwer wiegt die Art und Weise, mit der der eigentliche Favorit unterlag.

Und nicht nur FC-Augsburg-Trainer Markus Weinzierl hatte vor der Partie einen gefährlichen, einen angriffslustigen FC Bayern erwartet, denn bekanntermaßen verstünden die nach der empfindlichen Niederlage in der Königsklasse "keinen Spaß mehr".

Stotternder Offensiv-Motor

Doch auf dem Rasen der Allianz Arena, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit 75.000 Zuschauern gefüllt war, sah man am Samstagabend nichts vor dieser furchteinflößenden Offensiv-Maschine, als die man die Münchner kennt, wenn sie ihre Höchstform erreichen.

Vor allen Dingen die erste Halbzeit erinnert erschreckend an das Spiel in Villarreal. Die Offensive kam nicht in Schwung, zwischen den Mannschaftsteilen klafften große Löcher, die das Team von Julian Nagelsmann mit langen Bällen zu überbrücken versuchte. Das Resultat: kaum ein gefährlicher Angriff auf das Tor von Rafal Gikiewicz.

Fehler in der Defensive

Und in der Defensive taten Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou viel dafür, um den schwachen Eindruck der vergangenen Wochen, den die Bayern in der Verteidigung hinterlassen hatte, zu bestätigen. Vor allen Dingen im Spielaufbau taten sich die beiden schwer und leisteten sich unter Druck teils haarsträubende Fehler, die nur aufgrund der mangelhaften Augsburger Chancenverwertung nicht in einem Gegentor für den FC Bayern endeten.

Frische Power in der zweiten Halbzeit

Zwar zeigten die Gastgeber in der zweiten Hälfte ein verbessertes Bild. Vor allen Dingen die Hereinnahme von Alphonso Davies und Jamal Musiala sorgten offensiv für Belebung und auch Marcel Sabitzer zeigte eines seiner besseren Spiele im FC-Bayern-Trikot. Doch mit der Angst dürfte es Villarreal-Trainer Unai Emery nicht bekommen, wenn er diese Münchner Mannschaft vor dem Rückspiel analysiert.

Die Bayern-Spieler sehen das freilich anders - wenngleich sie dieses Spiel nicht unbedingt als Hoffnungsschimmer für den Dienstag ausmachen dürften. Manuel Neuer und Leon Goretzka waren sich jedenfalls ziemlich einig in der Bewertung der Partie. So nannte Neuer die erste Halbzeit im BR-Interview "etwas zäh", bei Goretzka hieß das, es habe: "Intensität gefehlt."

Beide waren sich auch einige, dass die Mannschaft "gut aus der Kabine" gekommen sei. Und schließlich auch mit dem Gefühl nach dem Abpfiff: "Das war kein angenehmer Gegner. Umso besser, dass dann so ein Spiel gewonnen wird", sagte Goretzka und wurde von Neuer bekräftigt: "Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben."

Vertrauen in die eigene Stärke

Und so verwundert es auch nicht, dass beide Spieler eben das Argument bringen, das man als Spieler des FC Bayern immer hervorholen kann, wenn es auf dem Platz wenig vorzuweisen gibt: "Die Qualität, die wir haben", erwidern Neuer und Goretzka auf die Frage, was denn Hoffnung für den Dienstag macht. "Wir wissen, worum es geht. Wir wissen, welche Fehler wir gemacht haben", sagte Neuer der eingestand, von Villarreal doch ziemlich überrascht gewesen zu sein.

Auch Goretzka gab an, von der Spielweise der Spanier "überrascht" gewesen zu sein. Und so blieb ihm eben auch vor allen Dingen der Verweis auf die breite Bayern-Brust: "Es kommt absolut nur auf uns an. Auf unsere Power. Wir haben das alles schon erlebt. Das ist keine neue Situation für uns."

Die Hütte soll brennen

In der Bundesliga dürfte den Bayern nach dem Sieg gegen Augsburg die Meisterschale wohl kaum noch zu nehmen sein. Neun Punkte Vorsprung, noch fünf Spiele zu spielen. In zwei Spieltagen könnte der FC Bayern schon alles klar machen. Und so ist es sehr verständlich, dass sich schon an diesem Samstag alles um das Champions-League-Duell drehte, das darüber entscheiden wird, ob die erste Bayern-Saison von Nagelsmann als Erfolg oder Reinfall bewertet werden wird.

Zumindest einen kurzen Moment lang kam dann doch noch Euphorie auf. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit war auch die Südkurve in der Allianz Arena wieder mit den Stammgästen von der Schickeria München besetzt, die von der Mannschaft nach Abpfiff begrüßt wurde und im Gegenzug diese feierte. Team und Fans hüpften gemeinsam auf- und ab und besangen dabei den "Europapokal." Auch gegen Villarreal kann sich der FC Bayern auf die Unterstützung der Südkurve verlassen. "Ich erwarte, dass hier die Hütte brennt und wir ein Spiel abliefern, das bayern-like ist", sagte Goretzka.