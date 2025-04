Hoeneß und Wirtz: Offenbar erneutes Treffen am Tegernsee

Es ist schon längst kein Geheimnis mehr: Florian Wirtz ist der Wunschspieler des FC Bayern. Und das nicht erst seit dieser Saison. Die Münchner sind schon seit Jahren an dem Leverkusener Top-Spieler interessiert.

Dazu äußerte sich auch Uli Hoeneß am Sonntag in "Blickpunkt Sport". Allerdings ruderte der Ehrenpräsident dort auch etwas zurück: "Alle sollten mal abwarten, bis eine Entscheidung getroffen wird, ob der Spieler den Verein verlassen will oder verlassen kann. Dann bin ich bereit, mich dazu zu äußern. Aber solange ist das alles Hokuspokus."

Doch das Interesse der Bayern an Wirtz bleibt. Das letzte Treffen zwischen Hoeneß und Vater Hans-Joachim Wirtz, dem Vater des 21-Jährigen, soll vor gut einem Monat gewesen sein, wie die "Sport Bild" am Mittwoch berichtete.

Treffen wohl am Tegernsee

Weder der FC Bayern München noch Hans-Joachim Wirtz äußerten sich auf Anfrage des Magazins zu dem angeblichen Treffen, bei dem es erneut um die Möglichkeit eines Wechsels von Bayer Leverkusen zum deutschen Fußball-Rekordmeister gegangen sein soll.

Das Treffen habe rings um das Achtelfinal-Hinspiel der beiden Clubs in der Champions League am Tegernsee stattgefunden, hieß es weiter. Die Partie in München wurde am 5. März ausgetragen. Der 21 Jahre alte Florian Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027, über die Zukunft des Nationalspielers gibt es immer wieder Spekulationen.

Hoeneß: "Macht bei Leverkusen"

Im vergangenen Jahr kam es erneut zu einem Treffen zwischen Hoeneß und den Eltern von Florian Wirtz. Ein Wechsel soll da aber kein Thema gewesen sein. "Die Leute, die so einen Schmarrn erzählen, müssen wissen, dass die Macht im Moment total bei Bayer Leverkusen steht. Sie haben noch einen Vertrag für zwei Jahre. Und wenn Leverkusen sagt, wir geben Wirtz nicht her, dann können wir uns auf den Kopf stellen", betonte Hoeneß.

Hoeneß: Das ist "unseriös"

"Jetzt so zu tun, als wenn diese Geschichte eingetütet wäre, finde ich total unseriös", fügte der Ehrenpräsident des FC Bayern hinzu. Es werde über 150 Millionen Euro Ablöse gesprochen, auch das sei unseriös.

Neben den Bayern sind auch Manchester City und Real Madrid an Wirtz interessiert. Nach Angaben von "Sport Bild" sollen sich Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes seit Ende März zweimal mit den Eltern von Wirtz getroffen haben, um über eine Verlängerung zu sprechen. Am vergangenen Wochenende hatte Carro im TV-Sender Sky gesagt, es gebe eine "sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass Wirtz auch nach der laufenden Spielzeit bei Bayer bleibe.