FC Bayern: Hoeneß lobt neue "starke Männer" Hainer und Kahn

Uli Hoeneß will am 15. November nicht wieder als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren. Seinen Vorsitz im Aufsichtsrat möchte er in der ersten Sitzung nach der Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen. Nachfolger soll der langjährige Adidas-Boss Herbert Hainer, den Hoeneß als Idealbesetzung beim FC Bayern für dieses Amt bezeichnet. "Einer, der Adidas führen kann, kann auch den FC Bayern führen", sagte Hoeneß.

Hainer ist ein "gestandener Vollprofi"

Hainer sei "ein Mann des Sports", er habe viel Ahnung von der Wirtschaft. Weil der 65-Jährige auch eine Anfrage gehabt habe, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zu werden, habe er sich beeilen müssen, "dass ja nichts dazwischen kommt", so Hoeneß. Der 67-Jährige will Hainer keine Ratschläge geben: "Er ist ein gestandener Vollprofi. Er wird sich Gedanken machen, wir sind eng befreundet. Ich habe ihn immer ganz genau informiert, was im Verein los ist. Er weiß, worauf er sich einlässt."

Kahn mit "großartiger Entwicklung"

Auch Oliver Kahn bekommt viel Lob vom scheidenden Präsidenten. Am 1. Januar 2020 kehrt der ehemalige Bayern-Keeper zum Rekordmeister zurück. Der heutige Unternehmer und ZDF-Experte zieht in den Vorstand ein. Mit Ablauf des Vertrages von Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Zunächst soll Kahn viel Erfahrung sammeln, dann mehr und mehr in die Führung wachsen. Man dürfe sich den Übergang nicht formell vorstellen, "sondern fließend", sagte Hoeneß. "Bei ihm ist eine großartige Entwicklung zu sehen."