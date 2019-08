FC Bayern: Hoeneß bestätigt erstmals seinen Rückzug

Uli Hoeneß hat seinen Rückzug als Präsident und Aufsichtsratschef bei Bayern München erstmals bestätigt, einen kompletten Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister aber ausgeschlossen. Einen Zeitpunkt ließ er noch offen. "Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist", sagte der 67-Jährige am Rande eines Golf Charity Turniers des Klubs der "Bild"-Zeitung.

Uli Hoeneß: Definitive Entscheidung am 29. August

Als wahrscheinlich gilt, dass Hoeneß bei der Mitgliederversammlung im November nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren wird. Am 29. August will Hoeneß dem Aufsichts - und Verwaltungsbeirat der Bayern die Entscheidung über seine Zukunft mitteilen. Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65) übernehmen. Hoeneß war 1979 als Manager bei den Bayern eingestiegen und hat den Klub in seiner 40-jährigen Amtszeit entscheidend geprägt.