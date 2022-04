FC Bayern: Hernandez und Coman gegen Bielefeld fraglich

Julian Nagelsmann bangt vor dem Spiel bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 15.30 Uhr/ Radio-Livereportage bei BR24 Sport, erste Free-TV-Bilder bei Blickpunkt Sport) um die Einsätze von Linksverteidiger Lucas Hernandez und Außenstürmer Kingsley Coman.

Beide hätten muskuläre Probleme, berichtete Nagelsmann. Bei Hernandez habe er noch "einen Tick mehr Hoffnung" für einen Einsatz als bei Coman. Abwehrspieler Niklas Süle steht nach einer Grippe noch nicht zur Verfügung.

"Wir müssen liefern"

Nach dem Frust in der Königsklasse habe sein Team nun "einen klaren Auftrag", so der Trainer schon mit Blick auf das "Matchball-Spiel" gegen Borussia Dortmund am 23. April: "Wir müssen beide Spiele gewinnen, um die Meisterschaft klarzumachen. Dann haben wir den Teil erledigt, den wir zwingend erledigen müssen. Wir müssen liefern, wir kriegen weiter unser Geld."

Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League ist es die einzige noch verbliebene Titelchance des FC Bayern, der aktuell neun Punkte vor der Borussia liegt.