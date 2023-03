FC-Bayern-Held de Ligt - Schokolade für den neuen Abwehrboss

Spätestens mit dieser Szene hat der Niederländer bewiesen, dass er der Abwehrboss beim FC Bayern ist. Der Rekordmeister holte den 23-Jährigen diese Saison von Juventus Turin - für rund 70 Millionen Euro. De Ligt ist damit der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Bei seiner Verpflichtung prophezeite Trainer Julian Nagelsmann bereits: "Der Innenverteidiger wird ein wichtiger und interessanter Spieler für uns". Spätestens nach dem gelungenen 2:0-Sieg über Paris Saint-Germain und dem Einzug in das Viertelfinale der Champions League hat de Ligt gezeigt, dass er beim Rekordmeister angekommen ist.

De Ligt "ordenliches Mannsbild"

Der 1,89 Meter große de Ligt beeindruckt die Gegner mit seiner Statur und Kompromisslosigkeit. "Er ist schon ein ordentliches Mannsbild. Das ist schon eine Masse", schwärmte Nagelsmann einmal von dem Niederländer. Der FC Bayern scheint mit ihm seine Dauerbaustelle endlich fertig gestellt zu haben - in sieben von acht Champions-League-Partien in dieser Saison stand bei den Bayern hinten die Null. De Ligt stand dabei fünf Mal in der Startelf. Als Bayern im Spiel gegen Viktoria Pilsen ihre einzigen beide Tore kassierten, fehlte der 23-Jährige wegen Adduktorenbeschwerden.

Doch der Innenverteidiger überzeugt nicht nur in der Abwehr, auch offensiv hat de Ligt seine Stärken. Im letzten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart erzielte er den Führungstreffer, kurz nachdem er einen Kopfball von Kostas Mavropanos von der Linie kratzte. In der Spitzen-Partie gegen Union Berlin eine Woche vorher entsprang das zweite Bayern-Tor einem energisch gewonnenen Kopfball des Abwehrspielers.

"Seine Entwicklung ist außergewöhnlich gut. Was Matthijs auszeichnet, sind die Gier und die Lust zu verteidigen." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

Nach Anfangsschwierigkeiten in München angekommen

Der 23-Jährige hatte zu Beginn seiner Zeit in München etwas Anlaufschwierigkeiten: Muskuläre Probleme und Leistungsschwankungen prägten die Hinrunden-Zeit. Die Leistungssteigerung de Ligts begann nach der für ihn enttäuschend verlaufenden WM in Katar. Im ersten Gruppenspiel gegen den Senegal setzte ihn Bondscoach Louis van Gaal noch 90 Minuten ein. Danach kam de Ligt nur noch zu einem Kurzeinsatz als Einwechselspieler beim Achtelfinalerfolg gegen die USA. "Für mich war es schwierig, nicht zu spielen", sagte de Ligt rückblickend im Trainingslager der Bayern in Doha.

Und gab sich dort aber zugleich kämpferisch: "Ich bin mit meinem ersten halben Jahr in München zufrieden. Ich denke aber, dass ich mein Niveau noch erhöhen kann", sagte der 23-Jährige damals. Das hat de Ligt in den letzten Spielen beeindruckend unter Beweis gestellt.