FC Bayern hat wegen Ausschreitungen "Beschwerde eingelegt"

Beim Youth-League-Spiel der U19 von Bayern München bei Olympiakos Piräus war es zu Zuschauer-Ausschreitungen gekommen. Wenige Minuten vor Spielende waren mehrere vermummte Fans auf den Platz gestürmt und hatten mit Stöcken und Bengalos bewaffnet den Gästeblock angegriffen. Das Spiel musste beim Stand von 4:0 (1:0) für die Bayern unterbrochen werden. Laut Mennerich gab es drei Verletzte, auch ein 13-Jähriges griechisches Kind sei betroffen gewesen. Die drei wurden im Krankenhaus behandelt, hätten es aber schon wieder verlassen. Das Spiel konnte erst nach rund 25 Minuten fortgesetzt werden. Beiden Teams passten sich den Ball zu, um die restliche Spielzeit ohne weitere Treffer ablaufen zu lassen.

"Die Diziplinar- und Kontrollkomision der UEFA nimmt in solchen Fällen ohnehin ein Verfahren auf," erklärte Mennerich zur weiteren Vorgehensweise bei solchen Fällen. Aber "wir als FC Bayern haben auch Beschwerde eingelegt."

UEFA will sich noch nicht zum Verfahren äußern

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) teilte auf Anfrage mit, sie werde zunächst die Berichte der offiziellen Spielbeobachter abwarten, ehe sie sich zu etwaigen Verfahren oder Sanktionen äußern könne. Eine etwaige Strafe beträfe jedoch nur die U19 von Piräus, nicht die erste Mannschaft.

Piräus entschuldigt sich für Vorfälle

Piräus entschuldigte sich in einer Mitteilung für die Vorfälle. "Diese Eindringlinge haben nichts mit der Olympiakos-Familie zu tun und stehen mit ihr in keinerlei Verbindung." Trainer Dimitris Mavrogenidis sagte laut Bild: "Es tut mir leid. Das ist nicht mein Olympiakos. Das ist mein schlimmster Tag, seitdem ich im Fußball bin."

Die Bayern führen die Tabelle der Gruppe B weiter mit jetzt sieben Punkten nach drei Partien an. In Piräus trafen Joshua Zirkzee (3) und Lasse Günther für die Jugend des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Am Abend (21.00 Uhr) treffen die Münchner in der Champions League in Piräus erneut auf Olympiakos.