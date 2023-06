FC Bayern: Hainer würde mit Hernández gerne verlängern

Im TV-Sender Bild erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer, dass der Rekordmeister seinen bisherigen Rekordeinkauf Lucas Hernández entgegen anderslautender Meldungen gerne weiterbeschäftigen möchte:

"Wir sind im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", so Hainer über den 27-Jährigen, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet wurde, der in München vor allem wegen Verletzungen aber nie zu dem Leistungsträger wurde, den man sich versprochen hatte.

Neuer Vierjahresvertrag? FC Bayern lässt mit sich reden

Zu Gerüchten, der Franzose würde gerne einen Wechsel anstreben, ergänzte Hainer: "Wenn man den Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist.»

Zuletzt war Hernández immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zufolge lockt der französische Meister den Abwehrspieler, dessen Vertrag in München noch bis Sommer 2024 läuft, mit einem Fünfjahresvertrag. Die Bayern liebäugelten dem Vernehmen nach bislang allerdings nur mit einem Kontrakt über drei weitere Jahre, sollen nun aber bereit sein, ihr Angebot aufzubessern und Hernández einen Vierjahresvertrag anzubieten.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Qualität seines 27 Jahre alten Verteidigers hervorgehoben und seine Wichtigkeit für die Münchner betont. "Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Klubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler", sagte Tuchel.

Telefonat mit Oliver Kahn

Im gleichen Interview äußerte sich Hainer auch über den entlassenen Vorstandsboss Oliver Kahn: "Ich habe letzte Woche mit Oliver Kahn telefoniert. Der FC Bayern München ist immer bereit, die Hand auszustrecken. Ich bin auch relativ sicher, dass sich das Verhältnis wieder normalisieren wird und Oliver in die FC-Bayern-Familie zurückkehren wird", so der 68-Jährige.