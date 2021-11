JHV des FC Bayern: Hainer wirbt für Impfung und Toleranz

Vorbildrolle sportlich und finanziell

Über die Vorbildrolle sei man sich klar. "Man wolle alles geben, dass der FC Bayern in der ganzen Welt ein leuchtendes Beispiel und ein Vorbild für alle bleibt", so Hainer, der auch die finanzielle Unabhängigkeit hervorhob. Der FC Bayern werde auch niemals ein kickender Konzern werden! Man spiele nach den eigenen Regeln. Die Herzstücke wie die Allianz Arena und der FC Bayern Campus seien fest in Vereinshand und der Club nicht fremdbestimmt. "Ein absoluter Wert, wenn man sich in Europa umsieht", ergänzte Oliver Kahn, mahnte aber an: "Es gibt keinen Grund überheblich zu werden. Die Erfolge der Vergangenheit sind keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.“

Kritik am Katarsponsoring müsse sachlich sein

Die finanzielle Unabhängigkeit hat allerdings auch ihre Schattenseiten. Der Verein steht wegen des Sponsorings durch den wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierten WM-Ausrichter Katar in der Kritik. Auch darauf ging der Präsident, wenn auch nur kurz ein: "Wir als Verein stellen uns jedem Diskurs", so Hainer. Allerdings forderte er dabei einen besseren Umgang ein. "Natürlich darf auch Kritik sein, die soll allerdings immer sachlich erfolgen."