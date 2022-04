FC Bayern: Hainer erwartet Trotz, Rummenigge übt Kritik

Hainer sprach den wegen der Personalpolitik in der Kritik stehenden Führungskräften Hasan Salihamidzic (Sportvorstand) und Oliver Kahn (Vorstandschef) sein Vertrauen aus: "Beide sind sich der Verantwortung bewusst und werden ihr absolut gerecht. Sie wissen, wie dieser Klub tickt, worauf es hier ankommt, das ist ihre DNA".

Hainer erwartet ein "Jetzt erst recht"

Nach dem Aus in der Champions League setzt er auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. "Ich bin überzeugt, dass auch unsere ehrgeizigen Spieler so ein Aus nicht auf sich sitzen lassen werden. Das wird sie für die kommende Champions-League-Saison anstacheln. Sie wollen mehr, wollen hier Geschichte schreiben", sagte Hainer der "Bild". Auch die Führungskräfte hätten nach dem K.o. den Eindruck hinterlassen: "Jetzt erst recht".

Ex-Vorstandschef Rummenigge kritisiert die "Nebengeräusche"

Für Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge läuft hingegen ist nicht alles rund. Er kritisierte die zahlreichen "Nebengeräusche" deutlich. Es sei "der Eindruck entstanden, als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert", erklärte der 66-Jährige auch via "Bild". Das sei "nicht gut und nicht hilfreich in so einer Phase der Saison". Deswegen lautet seine klare Forderung: "Hier muss man ein Prozedere finden, das nicht permanent das Klima stört."

Hainer zu Lewandowski-Vertrag: "keine Wasserstandsmeldungen"

Passend dazu sagte Hainer zu den Gerüchten über die Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski: Man müsse keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Stattdessen erklärte er: "Wir betonen immer wieder, dass wir Robert extrem schätzen: Er ist zweifacher Weltfußballer und garantiert uns Tore, Tore, Tore. Unsere sportliche Führung ist mit ihm im Austausch."

Blick in Richtung "historische Meisterschaft"

Jetzt blickt der Präsident Richtung Meisterfeier. Sollten die Bayern, die in der Bundesliga fünf Spieltage vor Saisonende souverän an der Tabellenspitze liegen, den zehnten Meistertitel nacheinander holen, wäre das "eine historische Leistung in einer der Top-fünf-Ligen", so Hainer. Darauf könne man dann "sehr stolz sein" und in der nächsten Saison "auch in der Champions League wieder mit aller Macht attackieren."