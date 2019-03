FC Bayern hält Löw-Entscheidung für "fragwürdig"

Grundsätzlich kommentiere man die sportlichen Entscheidungen des Bundestrainers nicht, teilten die Bayern mit. "Allerdings halten wir den Zeitpunkt und die Umstände der Bekanntgabe dieser Entscheidung an die Spieler und an die Öffentlichkeit für fragwürdig", heißt es in einer von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic unterzeichneten Pressemitteilung. Und weiter: "Das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft fand am 19. November 2018 statt. Dass die Spieler und die Öffentlichkeit rund dreieinhalb Monate später unmittelbar vor richtungsweisenden Spielen des FC Bayern am kommenden Samstag im Titelkampf der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und wenige Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch gegen den FC Liverpool informiert wurden, irritiert uns."

Unangemeldeter Besuch in München

Löw hatte am Dienstag die Ex-Weltmeister in einem persönlichen Gespräch in München darüber unterrichtet, dass er künftig nicht mehr mit ihnen in der Nationalmannschaft plane. Laut FC Bayern sei Löws Besuch an der Säbener Straße in München nicht angekündigt gewesen. Thomas Müller (100 Länderspiele), Mats Hummels (70) und Jérôme Boateng (76) haben zusammen 246 Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft absolviert und gewannen 2014 den Weltmeistertitel. Die Bayern äußerten ihren Respekt dafür - für Trainer Joachim Löw, der wohl auch ein Exempel statuieren will, haben sie dagegen eher Unverständnis übrig. Auch in den sozialen Netzwerken trifft die Entscheidung auf ein kritisches Echo.

Gnabry: "Ihre Karriere geht weiter"

Bayern-Spieler Serge Gnabry, der seinen Vertrag beim FCB gerade bis 2023 verlängert hat, äußerte sich ebenfalls zum Aus der drei Weltmeister: "Es tut mir leid für sie, ich war überrascht", sagte er. "Das ist natürlich ein Rückschlag für die Drei. Aber sie müssen das akzeptieren, sie haben heute im Training wieder Gas gegeben, ihre Karriere geht weiter."