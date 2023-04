FC Bayern: Gravenberch erwägt Abschied aus München

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Ryan Gravenberch ist mit seiner Situation beim amtierenden deutschen Meister FC Bayern München unzufrieden. "Ich hatte auf jeden Fall gehofft und auch erwartet, dass ich mehr beim FC Bayern spielen würde. Bisher hat es nicht so geklappt wie erwartet", sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Portal "Ajax Showtime".

Gravenberch kommt in seiner ersten Saison beim FC Bayern bislang noch nicht richtig zum Zuge. Der Niederländer spielte erst zwei Mal über 90 Minuten. Vor allen Dingen in der Bundesliga kommt er nur selten über Kurzeinsätze hinaus, stand nur in 13 Prozent der möglichen Spielzeit auf dem Feld. "Für mich ist das schade, aber ich komme damit gut zurecht. In meiner Karriere hatte ich eigentlich noch nie einen Rückschlag bis zu dieser Saison", sagte der Mittelfeldspieler.

Gravenberch: "Sollte mich vielleicht woanders umsehen"

An der Konkurrenz in der Zentrale aus Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Marcel Sabitzer kommt er bislang nicht vorbei. Doch Gravenberch will weiter um seine Chance kämpfen. "Im Idealfall würde ich gern bei Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chancen bekomme, dann sollte ich mich vielleicht woanders umsehen", sagte der Niederländer.

Im Moment mache er sich darüber aber darüber noch keine Gedanken und hoffe, "dass ich meine Situation beim FC Bayern ändern kann, indem ich gut trainiere und spiele". Er fühle sich "mental stark" und versuche, "diese Erfahrung in etwas Positives umzuwandeln, ich bleibe stark". Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel kommt Gravenberch in drei Spielen auf zwei Einsätze und insgesamt 17 Spielminuten.