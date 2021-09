FC Bayern glückt perfekter Champions-League-Auftakt in Barcelona

Ja, die Bayern gingen leicht favorisiert in diese erste Partie in der Gruppenphase. Dass der glorreiche FC Barcelona aber so schwach auftreten würde, damit hatten wohl auch die größten Experten nicht gerechnet. Trotzdem muss man auch dann erstmal einen klaren Sieg herausschießen - genau das machten die Bayern, die durch Treffer von Thomas Müller (34.) und Robert Lewandowski (56./85.) auch in dieser Höhe verdient gewannen und den Grundstein für den avisierten Sieg in der Gruppe E legten.

Mit Ausnahme der ersten 20 Minuten bestimmten die Münchner nach Belieben die Partie und hätten noch höher gewinnen können oder müssen. Im zwölften Aufeinandertreffen mit den Spaniern siegten die Bayern zum zehnten Mal - das nennt man dann wohl einen Lieblingsgegner.