FC Bayern glänzt - Fortuna unterliegt chancenlos

Der FC Bayern München setzte die Gastgeber vom Start weg unter Druck. Das Tor zum 1:0-Führung hatte sich dann auch angekündigt. Thomas Müller spielte den Eckball kurz, Joshua Kimmich (11) brachte ihn dann flach vor das Tor. Da noch ein Düsseldorfer Fuß dazwischen war trudelte die Kugel an allen vorbei flach in die lange Ecke. Kurz darauf hatten auch die Fortunen ihren ersten echten Abschluss, Oliver Finks Schlenzer missglückte allerdings. Düsseldorf kämpfte, doch auch der nächste Torerfolg gelang den Bayern. Ungenauigkeiten im Spiel der Gastgeber eröffneten die Chance zum 2:0. Ein schlechter Pass von Zack Steffen ging genau auf Müller, der schickte Serge Gnabry nach rechts. Der 24-Jährige legte flach von der Grundlinie zurück und Corentin Tolisso (27.) hatte am Strafraumrand alle Zeit der Welt um einzunetzen. Kurz darauf hämmerte Gnabry (30.) das Leder direkt an den Pfosten. Nur vier Minuten später zappelte der Ball dann wieder im Tor von Steffen. Pavard hatte den Ball flach in die Mitte geschickt, Adams konnte nicht richtig klären und Gnabry staubte in der 34. Minute ab. Die Fortuna verkaufte sich ganz passabel und lag trotzdem zur Pause 0:3 hinten.