FC Bayern gibt auch auf Schalke keine Punkte ab

Die Bayern dominieren weiter die Bundesliga. Der Tabellenführer fuhr beim Vizemeister mit dem 2:0 (1:0) den siebten Erfolg im siebten Pflichtspiel der Saison ein. Die Münchner Treffer erzielten James (8.) und Robert Lewandowski (64., Foulelfmeter). "Wir haben super angefangen. Wenn der letzte Pass kommt, können wir früher in Führung gehen. Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen", sagte der Ex-Schalker Leon Goretzka nach dem Duell.

Schnelle Führung für die Münchner

Der Meister ließ sich am vierten Spieltag nicht lange bitten. Nach einem Standard mussten die Gastgeber, die mit drei Niederlagen schon einen schlechten Start in die Saison erwischt hatten, den ersten Treffer der Münchner verkraften. Joshua Kimmich hatte den Ball zu James Rodríguez geschickt, der von Sebastian Rudy nicht eng genug gedeckt wurde und dadurch relativ frei zur Führung einnicken konnte.

Immerhin konnte Franco Di Santo (16.) danach einen Schuss flach aufs Tor von Manuel Neuer abziehen, doch der Bayern-Keeper schnappte sich die Kugel sicher. Schalkes Fährmann (25.) entschärfte dagegen mit einer Handparade einen Heber von James. Glück hatte Königsblau auch, als David Alaba (29.) aus zirka 30 Metern das Leder an die Latte knallte. Die Bayern nahmen das Tempo etwas zurück und so konnte Schalke das 0:1 bis zur Halbzeit halten. Um gegen die Bayern einen Torerfolg zu landen, musste sich das Team von Domenico Tedesco allerdings spielerisch mehr einfallen lassen als lange Bälle nach vorne zu schicken. Denn dort fischten Niklas Süle und Mats Hummels schnell alles weg.

Bayern lenken das Spiel sicher

Auch in der zweiten Hälfte drückten die Bayern dem Spiel ihren Stempel auf. Nach 50 Minuten lag das 2:0 in der Luft. Doch James konnte die Vorlage von Franck Ribéry nicht nutzen. Der Kolumbianer schob die Kugel am leeren Tor vorbei. Diesen Fehlschuss konnte er selbst kaum glauben! Schalke stand immerhin kompakter und suchte unbeirrt den Weg durch die Bayernreihen nach vorne. Doch kaum hatte das Team den Rhythmus gefunden, wurde es durch ein unnötiges Foul im Sechzehner von Alessandro Schöpf an Jamens wieder zurückgeworfen. Den Strafstoß verwandelte Robert Lewandowski sicher zur 2:0-Führung. Das Team von Kovac hatte alles im Griff, Schalke fehlten die Mittel, um das Tor von Neuer wackeln zu lassen. Alaba (78.) versuchte es noch einmal mit eine Weitschuss aus 30 Metern, den Fährmann jedoch glänzend aus dem Winkel fischte. Am Ende blieb es beim verdienten Erfolg des Rekordmeisters.