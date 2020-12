FC Bayern gewinnt Ticket-Rechtsstreit mit Signalwirkung

Zwischenhändler verlangte mehr als das Fünffache

Der FC Bayern hatte im Februar 2019 einen Testkauf bei dem Händler vorgenommen, es ging um zwei Tickets für das Heimspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Liverpool am 13. März 2019. Der Beklagte verlangte einen Gesamtbetrag in Höhe von 6.500 Euro, der Originalpreis lag bei insgesamt 1.200 EUR. Beim Testkauf erhielten die Bayern zudem ein Schreiben, in dem sie aufgefordert wurden, bei der Einlasskontrolle wahrheitswidrige Angaben über die Herkunft der Karten zu machen.