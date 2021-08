FC Bayern gewinnt Supercup gegen Dortmund

Für Nagelsmann bedeutete der erste Sieg mit dem FC Bayern gleichzeitig den ersten Titelgewinn. Damit brach er nicht nur den Bann nach der Sieglos-Serie in der Vorbereitung und dem 1:1 zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach, sondern entschied auch das erste Prestigeduell mit Borussia Dortmund für sich. Zweimal Robert Lewandowski (41., 74.) und Thomas Müller trafen beim Sieg der Bayern, Marco Reus (64.) hatte zwischenzeitlich verkürzt.

Viel Tempo, viele Chancen

Das Spiel begann mit viel Tempo und zwei hoch pressenden Mannschaften. Müller (14.) schickte das erste Warnsignal an den Gegner, Coman (16.) hätte kurz später aus kurzer Distanz zur Führung treffen müssen, jagte die Kugel aber über das Tor. Mindestens genauso groß war dann auf der anderen Seite die erste Möglichkeit (20.) für den BVB: Reus lief alleine auf Neuer zu, der Bayern-Keeper parierte überragend mit dem Fuß. Es ging weiter hoch her: Die Bayern kamen zu einer hochkarätigen Doppelchance durch Müller und Lewandowski (34.), Witsel klärte auf der Linie. Im direkten Gegenzug (36.) lag der Ball dann erstmals im Tor, aber Moukoko stand klar im Abseits. Bis hierhin hätte schon gut zwei, drei Tore fallen können, kurz vor der Halbzeit war es dann soweit: Lewandowski traf per Kopf zur Führung. Zur Pause lagen die Bayern also auf Kurs.

Lewandowski mit der Entscheidung

Und das ging nach dem Wechsel so weiter: Davies flankte nach innen, Lewandowski verlängert und Müller erhöhte auf 2:0, BVB-Keeper Kobel sah beim Gegentor nicht so gut aus. Die Borussia blieb aber gefährlich. Haaland traf kurz später erneut aus Abseitsposition. Schließlich schaffte Reus mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze den Anschluss. Die Dortmunder schöpften wieder Hoffnung. Aber Lewandowski machte diese eine Viertelstunde vor dem Ende wieder zu Nichte, als er frei vor Kobel einschob. Die Bayern jubeln damit zum siebten Mal über den Supercup-Gewinn.