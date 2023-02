FC Bayern gewinnt Spitzenspiel: "Kein Sieg zum Durchatmen"

Es war teilweise eine Machtdemonstration, die der FC Bayern gegen Union Berlin zeigte, eine Mannschaft, die vor der Partie noch punktgleich mit den Bayern war. Nach einem holprigen Start ins neue Jahr könnte dieses Spiel der Brustlöser für die Münchener im Rennen um die Meisterschale sein.

Müller: "Durchgeatmet haben wir schon zu viel"

Das heißt allerdings nicht, dass sich die Bayern zufrieden zurücklehnen können. "Ne überhaupt nicht. Durchgeatmet haben wir die Wochen zuvor viel zu viel", antwortet Thomas Müller auf die Frage, ob das jetzt ein Sieg zum Durchatmen gewesen sei. Im Januar hatte der FC Bayern dreimal in Folge nur Unentschieden gespielt, die letzte Partie gegen Borussia Mönchengladbach ging sogar verloren.

Konkurrenz wittert Chance

Durch das Schwächeln der Bayern, kam die Konkurrenz wieder heran. Borussia Dortmund stand bis heute Abend sogar vor dem FCB auf Platz eins. "Wir haben uns die letzten Wochen in eine Situation gebracht in der Liga, in der wir jetzt punkten müssen, um weiter oben zu bleiben", fasst Müller die vergangenen Wochen zusammen. "Heut haben wir gezeigt, wie wir spielen wollen und wie wir spielen können."

Kahn: "Keine Saison, wie die letzten"

Es ist seit langem mal wieder eine Saison, in der es scheint, als ob ein anderes Team die Bayern als Meister ablösen könnte. Es wäre das erste Mal seit zehn Jahren. Genau deshalb, war das "ein ganz wichtiger Moment für alle heute", bekräftigt Bayern-Boss Oliver Kahn die Relevanz des Spiels. "Jetzt müssen wir wissen, dass das möglicherweise keine Saison wird, wie viele der letzten Saison, in denen wir doch immer einen gewissen Abstand hatten."

Möglicher Startschuss für neue Serie

Für Trainer Julian Nagelsmann, könnte dieses Spiel eine Initialzündung sein: "Heute war es wieder der Startschuss zu dem, wie wir immer spielen wollen." Aber neben allem Mahnen vor den nächsten Wochen, wollte der 35-Jährige auch noch lobende Worte zum Spiel loswerden. "Wir hatten sehr viel Chancen gegen eine Mannschaft, die eigentlich keine Chancen zulässt", sagte er nach dem Spiel am ARD-Mikrofon. Er wolle das Ergebnis jetzt erstmal genießen, weil "wir ein herausragendes Spiel gemacht haben."