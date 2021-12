FC Bayern gewinnt Spitzenspiel in Dortmund

In einem spannenden Spiel schlägt der FC Bayern München Borussia Dortmund mit 3:2 durch Tore von Lewandowski (9., 77.) und Kingsley Coman (44.). Für Dortmund trafen Julian Brandt (5.) und Erling Haaland (47.). Die Münchner bauen damit die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte aus.

15.000 Zuschauer hatten im Signal Iduna Park Platz genommen. Mehr ließen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen nicht zu. Doch je länger das Spiel andauerte, desto eher hörte es sich an, als würde das Topspiel der Fußball-Bundesliga vor ausverkauftem Haus stattfinden.

Brandt trifft früh zum 1:0

Grund war die hochklassige, temporeiche und spannende Begegnung. Beide Mannschaften gingen von Beginn an mit voller Offensive in den Kampf um die Tabellenspitze.

Fünf Minuten waren gespielt als sich Julian Brand plötzlich aus der Überwachung von Alphonso Davies löste. Das Zuspiel von Jude Bellingham kam perfekt auf den Fuß des Dortmunders. Eine kleine Finte, ein guter Abschluss und schon war das Topspiel so richtig eröffnet. 1:0 für Dortmund und in der Blitztabelle gab es einen neuen Erstplatzierten.

Müller presst - Lewandowski verwertet

Es dauerte jedoch nicht lange, bis dort die alten Kräfteverhältnisse wieder hergestellt waren. Emre Can hatte einen etwas laschen Rückpass auf Mats Hummels gespielt, der sich viel Zeit mit Ballannahme und -weitergabe ließ. Zeitgleich hatte Müller auf Vollgas geschaltet, presste auf Hummels und hielt rechtzeitig seinen Schuh vor das Leder.

Der Ball prallte in Richtung Dortmunder Hälfte, es entbrannte ein Zweikampf zwischen Müller und Hummels, dessen Nutznießer der mitgelaufene Lewandowski war. Am Strafraum übernahm er die Kugel und hämmerte sie zum Ausgleich in das Dortmunder Tor.

Coman erhöht kurz vor der Halbzeitpause

Es waren diese kleinen Fehler, die dieses Topspiel auch zu einem mitreißenden Spektakel machten. Immer wieder konnten die beiden Mannschaften den Ball erobern und schalteten dann blitzschnell um. Nagelsmann-Fußball? Rose-Fußball? Moderner Fußball. Dortmunds beste Chance: Reus spielte Haaland wunderbar frei, der mit seinen Riesenschritten Dayot Upamecano enteilte, dann aber mit links den Ball am Tor vorbei wuchtete (29.).

Das 2:1 zeigte, dass all die Taktik, all das Fußballschach selbst in einem Topspiel manchmal obsolet wird: Ein langer Ball von Benjamin Pavard auf Davies überquerte den halben Platz und die Dortmunder Mannschaft, bis er Alphonso Davies erreichte. Seine scharfe, flache Hereingabe hatte keinen klaren Adressaten und so prallte sie zwischen Beinen der Dortmunder Verteidiger hin- und her und landete schließlich bei Kingsley Coman. Sein Schuss: abgefälscht und letztlich dadurch auch erfolgreich. Das 2:1 die glückliche, wenn auch nicht gänzlich unverdient Halbzeitführung für den FC Bayern.

Haaland lässt sich nicht zweimal bitten

Doch die zweite Halbzeit war noch nicht lange gespielt, da war das Spiel schon wieder ausgeglichen. Upamecano konnte eine halbhohe Hereingabe nicht unter Kontrolle bringen und stieß sie - ausgerechnet - zu Erling Haaland. Kein Wunder, dass Raphael Guerreiro schon vorzeitig die Arme zum Jubel hochriss. Sein Schuss - unhaltbar für Manuel Neuer. Für den bayern-Verteidiger war es nicht die einzige Unsicherheit, die er sich an diesem Abend leistete.

Es passte zu dem dramatischen Spiel, dass eine enge Elfmeterentscheidung für die Entscheidung sorgte. Nach einer Ecke von rechts klärt Hummels den Ball mit dem ausgestreckten Oberarm. Nach Absprache mit dem VAR entschied Schiedsrichter Zwayer auf Strafstoß. Lewandowski traf vom Punkt zum 3:2 Endstand. Es war sein 16. Tor in der laufenden Bundesliga-Saison, das 118. Auswärtstor. So viele hat noch keiner vor ihm geschossen. Zuvor hatte Zwayer einen Zweikampf zwischen Hernández Reus im Strafraum der Münchner nicht als Strafraum gewertet.

Zehn Minuten Nachspielzeit

Die Spiel wurde nach der Führung zunehmend hitzig. BVB-Trainer Marco Rose wurde vom Platz gestellt (78.), es häuften sich die Verletzungsunterbrechung. Der Schiedsrichter ließ zehn Minuten nachspielen. An dem Ergebnis änderte das nichts mehr. Tolisso hatte kurz vor Schluss die Möglichkeit mit seinem Schuss aus 40 Metern auf das leere Tor das Spiel zu entscheiden, doch vergab. So blieb es beim 3:2. Die Münchner stehen damit komfortabel an Platz eins der Tabelle - vier Punkte vor Borussia Dortmund.