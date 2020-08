FC Bayern gewinnt Champions-League-Generalprobe gegen Marseille

FC-Bayern-Coach Hansi Flick probte den Champions-League-Ernstfall mit einer Startelf, die so so auch ins Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea gehen könnte. Fast erwartungsgemäß ersetzte Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition den verletzten Benjamin Pavard. Für Kimmich rückte der Spanier Thiago ins MIttelfeld, etwas überraschend erhielt auf der linken Außenbahn Ivan Perisic den Vorzug vor Kingsley Coman.

Für diese - im Vergleich zu den letzten Saisonspielen - leicht umgebaute Bayern-Mannschaft sollte sich Olympique Marseille zunächst als harter Sparringspartner erweisen. Die Franzosen, in der vergangenen Saison Zweiter in Frankreich und schon etwas länger im Training als die Bayern, spielten von der ersten Minute an munter mit und ließen den Bayern wenige Räume.

Serge Gnabry sorgt für die Bayern-Führung

Erst mit der 1:0-Führung - Serge Gnabry vollendete die erste Bayernchance des Spiels mit einem Linksschuss aus zwölf Metern (19.) - übernahm der deutsche Meister etwas mehr die Kontrolle. Weitere Lücken in der Marseille-Abwehr fanden Lewandowski, Müller & Co. bis zur Pause aber zu selten.

Und wenn es doch einmal gefährlich wurde, war Marseille-Torwart Steve Mandanda auf dem Posten. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Alphonso Davies frei vor dem französischen Nationalkeeper, dann verpasste Serge Gnabry beim Nachschuss - die bis dahin beste Bayern-Chance zum 2:0.