FC Bayern: Gewarnt vor trotzigen Wölfen

Ein letztes Mal geht es für den FC Bayern München in diesem Jahr auf das Spielfeld. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Radio-Livereportage BR24 Sport) trifft der Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena auf den seit acht Spielen sieglosen VfL Wolfsburg. Die Rollen sind klar verteilt: Die Münchner, frischgebackene Herbstmeister, gehen als Favorit ins Spiel, während die Elf von Trainer Florian Kohfeldt auf einen Befreiungsschlag hofft.

Trotz der Niederlagenserie der Wolfsburger ist Bayern-Coach Julian Nagelsmann gewarnt: "In so einem Spiel kann immer eine Trotzreaktion entstehen." Die Schwäche der Niedersachsen weiß der Coach einzuordnen: "Ich glaube, das ist ein ganz normaler Gang, wenn du eine gute Saison spielst. Dann gibt es einen Trainerwechsel und dann struggeln die ganzen Abläufe ein bisschen."

Der FC Bayern muss erneut einige Ausfälle im Mittelfeld verkraften. Neben dem verletzten Kingsley Coman muss Nagelsmann wie schon beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart erneut auf Leon Goretzka verzichten. Marcel Sabitzer ist hingegen wieder einsetzbar. Hoffnung auf einen Einsatz darf sich Marc Roca machen. Der Spanier überzeugte gegen Stuttgart und könnte eine Alternative für die dünnbesetzte Offensive sein.

Baldiges Comeback von Kimmich und Choupo-Moting?

Hoffnung hat der 34-Jährige auf ein baldiges Comeback der zuletzt Corona-positiven Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting. "Beide haben bald ihre Untersuchungen, wie es mit den Infiltrationen in der Lunge aussieht", erklärt Nagelsmann: "Wenn es weg ist, werden sie normal auftrainiert. Josh hat einen normalen Trainingsplan. Wir hoffen, dass er am 2. Januar einsteigen kann und wir ihn in alter Frische begrüßen können."

Choupo-Moting plant derweil, beim Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) in seinem Heimatland Kamerun teilzunehmen. Die Teilnahme sei aus "medizinischer Sicht zu diskutieren", betont Nagelsmann, "wir müssen das gut abwägen".