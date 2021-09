FC Bayern: Gespräche mit Gnabry offenbar weit fortgeschritten

Titel-Träume als weiterer Anreiz

Ein funktionierendes Mannschaftsgefüge ist nicht bur für Goretzka die Bedingung, um den Traum von mehreren Titeln in dieser Saison wahr zu machen. "Wir haben den Kader dafür und in Julian Nagelsmann einen Trainer, der uns als Mannschaft und individuell entwickeln wird", sagte der Nationalspieler vor dem Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew (21.00 Uhr/Radio-Livereportage).

Serge Gnabry: Rasante Entwicklung seit 2017

Der nun so umworbene Gnabry steht seit Juli 2017 beim FC Bayern München unter Vertrag. Zuvor war er beim FC Arsenal und Werder Bremen aktiv. Im ersten Jahr hatten ihn die Münchner an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Danach wurde er schnell zu einer festen Größe beim Rekordmeister. In der Saison 2018/19 wurde er von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. 2020 gewann er das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Zum Gewinn der Königsklasse steuerte er insgesamt neun Toren bei und war damit der zweitbeste Torschütze seiner Mannschaft.