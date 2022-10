FC Bayern gelingt Auswärtssieg in Hoffenheim

Nach drei sieglosen Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge (2:2 in Wolfsburg, 0:1 in Augsburg und 2:2 in Dortmund) hat der FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim wieder einen Sieg erringen können. Trainer Julian Nagelsmann setzte in der Spitze auf den zuletzt starken Eric Maxim Choupo-Moting. Dahinter stellte er Serge Gnabry, Jamal Musiala und Kingsley Coman auf. Im Kasten vertrat Sven Ulreich erneut den angeschlagenen Manuel Neuer.

"Es gibt kein wirkliches Geheimnis, wir trainieren sehr gut. Ich vertraue in meine Qualitäten und in die der Mannschaft". Eric Maxim Choupo-Moting

Erst viel Pressing, dann macht Musiala das 1:0

Erst einmal gingen beide Mannschaften mit einem aggressiven und frühen Pressing gegen jegliche Offensivbemühungen auf der anderen Seite vor. Nach zehn Minuten erhöhte der FC Bayern den Druck. Nach einem von Joshua Kimmich getretenen Eckball verlängerte Leon Goretzka per Kopf auf den völlig frei stehenden Jamal Musiala, der mit der Brust nach vorne abtropfen ließ und dann (18.) das 1:0 machte. Mit der Führung im Rücken bedrängte der FC Bayern die TSG immer mehr.

Choupo-Moting leitet seinen eigenen Treffer mit ein

Dann rechtfertigte Choupo-Moting seinen erneuten Startelfeinsatz. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte kam die Kugel über Goretzka zum Bayernstürmer. Der legte weiter nach rechts außen auf Gnabry und startete durch. Vier Meter vor dem Kasten erreichte ihn der Ball durch das scharfe Zuspiel seines Mitspielers (38.). Mit dem rechten Fuß beförderte er das Leder knallhart in den Kasten.