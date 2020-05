FC Bayern gelingt 5:2-Revance gegen Eintracht Frankfurt

Bereit für das folgende Spitzenspiel

Am nächsten Spieltag können die Münchner durch einen weiteren Erfolg im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen. Auch wenn das Trainer Hansi Flick noch nicht ganz so sieht, hat er für dafür eine klare Vorgabe: "Wir wollen, dass die Null in Dortmund steht".

"Wir marschieren, Dortmund marschiert, da können wir uns auf Dienstag freuen." Thomas Müller