FC Bayern geht mit neun Punkten Vorsprung in die Winterpause

Keine 24 Stunden nach der finalen 4:0-Vorstellung des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg mit dem nächsten Torrekord von Robert Lewandowski legte Borussia Dortmund dem Erzrivalen die Meisterschale quasi schon als Geschenk unter den Weihnachtsbaum: Der BVB stolperte erneut und kassierte im Samstagabend-Spiel eine 2:3-Niederlage bei Hertha BSC Berlin.

Nach der fünften Saisonniederlage von Dortmund geht der FC Bayern mit einem Vorsprung von neun Zählern in die kurze Weihnachtspause. RB Leipzig patzte ebenfalls und unterlag 0:2 gegen Arminia Bielefeld und bei Borussia Mönchengladbach endete die Krise trotz eines Punktgewinns (1:1 in Hoffenheim) nicht.

Neun Punkte vor Verfolger BVB

Nur die Münchner drehen ihre Runden an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga makellos. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat in der Hinrunde nur drei Mal Punkte liegen lassen und somit bereits 43 Zähler auf dem Konto gesammelt. Mit einem komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf seinen ersten Verfolger Dortmund geht der FC Bayern in die kurze Winterpause. Damit scheint das Titelrennen schon vor dem Start der Rückrunde entschieden. Aber dafür bleibt die Liga im Rennen um Europa spannend.

FC Augsburg startet mit 18 Punkten in Rückrunde

Auch der Abstiegskampf gestaltet sich aus bayerischer Sicht weiter aufregend: Der FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth schafften es bislang nicht, sich aus dem Tabellenkeller rauszuspielen.

Für den FC Augsburg war das trostlose 0:0 beim Tabellenletzten Fürth zum Abschluss der Hinrunde zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf den Tabellen-17. Arminia Bielefeld beträgt nur noch zwei Zähler. Aber FCA-Trainer Markus Weinzierl ist dennoch "zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen". Er habe in der Hinrunde ja sehr viel improvisieren müssen, betonte er. Zur Rückrunde stünden aber die beiden Angreifer Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner wieder zur Verfügung. Weinzierl verweist optimistisch auf den Aufwärtstrend der letzten Partien: "Wir haben aus den letzten acht Spielen zwölf Punkte geholt, das sind 1,5 Punkte pro Spiel, und so machen wir jetzt weiter."

Fürth verhindert Negativrekord

So schlecht wie Tasmania Berlin in der Saison 1965/66 war die SpVgg Greuther Fürth in dieser Bundesliga-Hinrunde am Ende nicht, aber doch bedrohlich nah dran. Nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg haben die Franken fünf Zähler aus 17 Spielen auf dem Konto. Die Hauptstädter hatten damals einen Sieg und ein Remis bei 15 Niederlagen geholt.

Der Rückstand zum rettenden Ufer ist aber trotzdem immens für Fürth. Trotzdem will Coach Stefan Leitl "nicht von der 2. Liga sprechen, die ist mir zu weit weg." Der 44-Jährige will sich nun erst einmal auf die Rückrunde konzentrieren. Auch Sebastian Griesbeck schreibt den Klassenerhalt noch nicht ab. Der Mittelfeldspieler kündigte an: "Jetzt werden wir uns erstmal regenerieren und dann erneut anlaufen."

Mainz 05 dient Fürth als Vorbild

Immer wieder ziehen die Fürther für ihre eigentlich zum Scheitern verurteilte Aufholjagd den FSV Mainz 05 aus der vergangenen Saison als Vorbild heran. Nach nur sieben Punkten in der Hinrunde rettete sich der Verein anschließend doch noch mit 32 Zählern.

"Wir werden uns am 27. Dezember treffen und dann werden wir hart dafür arbeiten, besser abzuschneiden als in der Hinrunde. Dann wir werden wir sehen, wo uns das hinbringt." Fürth-Trainer Stefan Leitl