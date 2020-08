FC Bayern-Gegner Lyon: Erinnerung an Olic-Gala und Wutrede

Peinliche 0:3-Niederlage und Beckenbauers Wutrede

Und dann gab es noch die Nacht zum 7. März 2001, die beim FC Bayern einen dicken Eintrag in die Vereinshistorie hinterließ. Der damalige Präsident Franz Beckenbauer hielt im Anschluss an das peinliche 0:3 des Rekordmeisters im Zwischenrundenspiel in Lyon seine legendäre Wutrede. In dieser beschimpfte der "Kaiser" das damalige Team um Oliver Kahn und Kapitän Stefan Effenberg auf dem Bankett als "Uwe-Seeler-Traditions-Mannschaft". Es sei "Altherrenfußball" gewesen. Allerdings wurde das Team vielleicht auch dadurch aufgerüttelt, da zwei Monate später der Titelgewinn folgte.

Tolisso freut sich auf ehemalige Kollegen

Die aktuelle Begegnung steht für Corentin Tolisso unter einem besonderen Vorzeichen. Er trifft auf seine ehemaligen Kollegen: "Als ich Lyon verließ, habe ich mich immer gefragt, wann ich wieder gegen sie spielen kann. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es im Champions-League-Halbfinale soweit sein wird. Ich freue mich wirklich, alle wiederzusehen." Allerdings gehört er derzeit nicht zur Stammformation und dürfte trotz seiner Vorgeschichte kaum zur Anfangsformation der Münchner gehören.

Leidenschaftlicher und defensiver Gegner erwartet

Die Bayern erwartet dann mit Lyon auf jeden Fall "eine sehr leidenschaftliche Mannschaft", sagt der BR-Sportreporter. Unterschätzen dürfe man dieses Team keinesfalls: Zwar hätten "viele [haben] gedacht, dass die Franzosen gegen Manchester City verlieren. Dann aber kamen sie relativ ausgeruht", erklärt Khalil, "weil die keinen Ligabetrieb zuvor hatten, der wurde dort wegen Corona schon lange ausgesetzt". Zudem müssten sich die Münchner auf ein "sehr großes Defensivspektakel" von Lyon einstellen.

Positive Bilanz fortsetzen – und dann gegen Paris?

Die bisherige Bilanz des FC Bayern ist aber positiv: In insgesamt acht Pflichtspielen gegen Olympique Lyon gab es vier Siege der Münchner, sowie zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Mit 11:9 Toren liegt der Rekordmeister auch bezüglich der Treffer vorne. Deshalb ist der BR-Sportreporter vom Finaleinzug der Münchner überzeugt.

Auf ein Endspiel gegen Leipzig würde er dabei allerdings nicht tippen. RB habe gegen Madrid "am absoluten Leistungslimit gespielt. Ob die das zwei, oder am Ende sogar dreimal so können, so weit oben ohne Fehler zu spielen, das ist eine ganz harte Kiste". Deshalb glaubt Khalil, dass am Ende der FC Bayern München gegen Paris Saint Germain (Sonntag, 23.8.2020, 21.00 Uhr) um den Titel spielen wird. Jérôme Boateng würde ihm - zumindest, was den Rekordmeister angeht - bestimmt zustimmen.