FC Bayern gegen Wolfsburg ohne Leon Goretzka

Flick fordert "Big Points"

Dass der Rekordmeister in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause - am Mittwoch gegen Wolfsburg (20.30 Uhr), am Samstag in Leverkusen (18.30 Uhr) - noch zwei Siege einfahren will, daran ließ Flick keine Zweifel.

"Da sind mehrere Vereine, die einen guten Kader haben, der in der Bundesliga erfolgreich spielen kann. Das zeigt sich in der sehr engen Tabelle. Danach haben sich alle gesehnt. Es ist spannend", sagte er zur aktuellen Situation an der Bundesligaspitze und ergänzte nach den jüngsten Punktverlusten: "Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber in den beiden Spielen haben wir alles selbst in der Hand. Wir wollen unbedingt gewinnen. Es wären Big Points."

"Die beiden Spiele sind für uns wichtige Spiele und große Hindernisse, die wir überspringen müssen. Möglichst mit einem Dreier." FC-Bayern-Trainer Hansi Flick