FC Bayern gegen Paris ohne Serge Gnabry

Gnabry und Roca fallen aus

Auf zwei Spieler muss Hansi Flick gegen Paris allerdings verzichten. Flügelspieler Serge Gnabry und Marc Roca werden fehlen. "Serge hat Halsschmerzen und wird aller Voraussicht nach ausfallen", erklärte Flick. Und: "Marc Roca hat sich am Sonntag verletzt und muss pausieren."

Schlüsselrolle für Choupo-Moting

Eine Schlüsselrolle in doppelter Hinsicht könnte Eric Maxim Choupo-Moting einnehmen. "'Choupo' ist ein wichtiger Spieler für uns", sagte Flick.

Der Lewandowski-Ersatz habe in Leipzig "seine Qualität gezeigt. Darüber hinaus ist er auch im Team wichtig, weil er ein guter Typ ist und die Mannschaft vereint. Wir sind happy und froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben."

Viel Lob also für Choupo-Moting. Ob er tatsächlich in der Startelf steht, ließ Flick aber offen. Allerdings war der 32-jährigen Ex-Pariser schon im Vorfeld hilfreich. "Ich nutze natürlich schon die Spieler, die von anderen Vereinen kommen, um mich auszutauschen, um unsere Analyse zu überprüfen", so Flick.