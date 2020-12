FC Bayern: Gegen Moskau Serie in der Champions League ausbauen

Mit dem Heimspiel gegen Lokomotive Moskau endet am Mittwoch (21 Uhr) die Gruppenphase der Champions League für den FC Bayern. Am Ergebnis, dass die Münchner die Vorrunde souverän als Erster abschließen, ändert das Aufeinandertreffen in der Münchner Arena aber nichts mehr. Das Spiel für die Statistik lässt aber Zeit, unter realen Bedingungen an der Defensive zu feilen: "Da passen Feinheiten nicht, gerade in der Defensive. Wir haben deutlich zu viele Tore kassiert, daran arbeiten wir aber", erklärt Manuel Neuer, der beim 1:1 gegen Madrid pausierte, jetzt aber wieder im Tor steht. "Wir verbessern die Abläufe und versuchen, das morgen besser umzusetzen.“

Das Thema beschäftigt auch den Bayerncoach: "Unsere Aufgabe wird sein, die Räume eng zu machen. Wir müssen kompakt stehen“, erklärte der frisch zum weltbesten Trainer 2020 gekürte Flick. "Der Fokus ist ganz klar, dass wir gewinnen wollen." Denn "wir haben eine Serie in der Champions League, die wir ausbauen wollen."

Einige Optionen zum Wechseln

Den extremen Belastungen der letzten Wochen geschuldet, wird zudem noch überlegt, welche Akteure eine Pause bekommen. "Wir wissen noch nicht, ob wir durchwechseln", erklärte der 55-Jährige, der wohl mit zwei Sechsern spielen wird. "Wir haben neben Leon Goretzka noch Marc Roca im Kader und auch Angelo Stiller und Maximilian Zaiser."

Die Anforderung an die in den Kader berufenen ist wie immer klar formuliert: "Wir wollen die letzten vier Spiele bis zum Ende des Jahres noch gewinnen." Deshalb müssen wir "eine Mannschaft auf den Platz bringen, die bereit und fähig ist, das alles umzusetzen.“

Davies soll zum Einsatz kommen

Die erfreuliche Nachricht von Flick war: "Alphonso Davies gehört morgen wieder zum Kader. Es ist auch angedacht, dass er spielt, ob von Beginn oder ob er eingewechselt wird, wissen wir noch nicht.“ Der Außenverteidiger fehlte nach seiner Sprunggelenkverletzung seit Oktober.

Corentin Tolisso fehlte dagegen beim Abschlusstraining ebenso wie der länger ausfallende Joshua Kimmich und der seit dem Wochenende verletzte Javi Martínez.