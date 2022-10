FC Bayern: Gegen Mainz und Inter ohne Müller und Neuer

Neuer-Stellvertreter: "Ulreich macht das überragend"

Gut, dass Dauer-Stellvertreter Sven Ulreich seit Neuers Verletzung gewohnt stabil auftritt: "Er macht das überragend. Fußballerisch sehr gut, mit Mut in der Eröffnung." Ein Nagelsmann-Satz, der so auch über Neuer hätte fallen können. Auch die Mannschaft schließt sich dem Trainer an: "Die Jungs haben großes Vertrauen in Ulle", berichtete Nagelsmann.

Die Bayern sind wieder im "Flow"

Überhaupt die Mannschaftsstimmung. Seit es auf dem Platz wieder läuft, wirken die Bayern tiefenentspannt. "Generell habe ich einen guten Eindruck von der Mannschaft, wir haben einen guten Flow", sagte Nagelsmann. Mit dem souveränen 3:0 gegen Barcelona im Rücken wollen die Bayern auch gegen Mainz nichts anbrennen lassen.

In der vergangenen Saison spielten die Münchner zwei Mal wenig souverän gegen die Rheinländer. Der Stachel sitzt noch tief. Und aktuell ärgert auch die Tabellensituation mit "nur" Platz zwei hinter Union Berlin den Rekordmeister natürlich noch. Die Vorgabe für den Spieltag also ganz simpel, . "Eine gute Mentalität und gute Stimmung auf dem Platz haben", sagt Nagelsmann - und am Ende drei Punkte in München behalten.