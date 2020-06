FC Bayern gegen Gladbach ohne Thiago, Lewandowski und Müller

Der FC Bayern hat am Samstag (Anstoß 18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach zu Gast. Fehlen wird dabei Thiago. Der Spanien musste sich einer Leistenoperation unterziehen und fällt die nächsten drei Wochen aus, teilte Flick mit. Er hoffe, dass der 29-Jährige vielleicht schon im Pokalfinale wieder zur Verfügung stehe.

Toptorjäger wird fehlen

Doch zunächst steuern die Oberbayern selbstbewusst dem 30. Meistertitel entgegen. Der Bayern-Coach will sich vor dem Duell gegen die Borussia allerdings nicht mit dem schon am 31. Spieltag möglichen Titelgewinn oder anstehenden Feierlichkeiten beschäftigen. Sein Fokus liegt auf den Gästen: "Es ist wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was man in der Hand hat." Dafür setzt Flick weiter auf den vollen Einsatz seiner zuletzt in Bundesliga und Pokal stark beanspruchten Spieler. "Ich denke, dass die, die Morgen auf dem Platz stehen, schon Topleistungen abliefern können."

Denn fehlen werden neben Thiago auch Torjäger Robert Lewandowski und der unter Flick wiedererstarkte Thomas Müller. Welche Optionen er für die gesperrten Topstars zieht, ließ Flick jedoch offen. Offen blieb auch, ob der beim Halbfinal-Erfolg am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt fehlende Serge Gnabry auflaufen wird.