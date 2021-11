FC Bayern gegen Freiburg: Beide Trainer überhäufen sich mit Lob

Erster gegen Dritter - so lautet die überraschende Konstellation, wenn der SC Freiburg in München (Samstag, 15.30 Uhr/ Liveeinblendungen bei Heute im Stadion, Radio-Livereportage bei BR24 Sport) antritt. Als einziges Bundesliga-Team sind die Breisgauer vor dem Topspiel in München noch ungeschlagen. Mit 22 Punkten liegen sie drei Zähler hinter Tabellenführer Bayern - mit gerade mal sieben Gegentoren haben sie die mit Abstand wenigsten aller Teams kassiert.

Streich - ein "extrem positiver Charakterkopf"

Was sind die Gründe für Freiburgs Rekordstart? Die Antwort des FC-Bayern-Trainers lautet klar: Einer davon ist Christian Streich. "Christian Streich ist ein herausragender Trainer, dem man auch sehr gut zuhören kann. Dass Freiburg jetzt da steht, wo sie stehen, ist zu großen Teilen auch Christian zu verdanken", sagte der Bayern-Coach. "Sie sind so diszipliniert im Nahverteidigen von Aktionen. Dann kommen sie mit sehr viel Leidenschaft und Tempo, das fordert Christian auch ein. Deshalb sind sie so schwer zu bespielen."

Er bezeichnete Freiburgs Coach als "extrem positiven Charakterkopf", der nicht nur zu Fußballthemen eine Meinung habe. Streich sei ein "herausragender Trainer", der aus seiner Sicht auch nicht nur in Freiburg funktionieren würde: "Christian könnte jeden anderen Verein in Europa trainieren."

Dienstältester Trainer lobt Nagelsmann

Streich ist nun schon die elfte Saison bei den Freiburgern. In dieser Zeit gelang es dem 56-Jährigen aus dem vergleichsweise kleinen Sport-Klub einen Verein zu entwickeln, der sich in der Bundesliga etabliert hat - und jetzt sogar an den Champions-League-Plätzen schnuppert.

Und Streich ist Kult in der Liga - er ist für seine direkte Art und seine Sprüche bekannt. Auch vor dem Spiel gegen den Rekordmeister hatte der Coach einen parat: "Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn sie vielleicht nur halb so groß ist wie ihre."

Im nächsten Moment adelte der dienstälteste Trainer der Liga Nagelsmann, der mit seinen 34 Jahren jüngster Trainer im Fußball-Oberhaus ist: Der Bayern-Coach sei ein "außergewöhnlicher Trainer" und "ein sehr, sehr reflektierter und intelligenter Mensch", sagte Streich. "Er versteht enorm viel von Fußball, ist ein totaler Fußballfreak. Er hat ein enormes positives Selbstwertgefühl, das es ihm ermöglicht, in diesem Alter schon diese Arbeit zu verrichten - bei so einem großen Verein."

"Bei mir wäre das vollständig undenkbar gewesen, in dem Alter vor so einer Aufgabe zu stehen. Aber das wäre bei vielen Menschen so." Christian Streich über Julian Nagelsmann