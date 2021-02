FC Bayern gegen den 1. FC Köln mit Müller und Gnabry

"Wir sind zwei Punkte vorne. Wir müssen konzentriert und selbstbewusst bleiben - unsere Spiele gewinnen und auf uns schauen," fordert Trainer Hansi Flick von seiner Mannschaft.

Nach dem klaren Sieg in der Champions League gegen Lazio Rom soll es auch in der Bundesliga wieder laufen. Das 1:2 in Frankfurt ist als kurzes Tief schon abgehakt. Damit will sich Flick erst gar nicht länger beschäftigen: "Wir gehen von Spiel zu Spiel. Gegen Bielefeld und Frankfurt hatten die Spiele gewisse Vorzeichen", so Flick. In der Champions League habe man sich diszipliniert an den Plan gehalten. "Das erwarte ich auch morgen gegen Köln. Die Mannschaft muss den absoluten Willen zeigen und an die Leistung von Rom anknüpfen", fordert der Chefcoach.

Müller auf jeden Fall dabei

Mit Personalengpässen sei jedenfalls nicht zu rechnen. Thomas Müller habe nach seiner Quarantäne-Auszeit wieder trainiert und "eine gute Basis, das komme ihm zu Gute." Deshalb ist er "morgen auf jeden Fall dabei". Wie lange er zum Einsatz kommt werde erst noch entschieden. "Wir werden die Bank dieses Mal voll bekommen", so Flick. Auch Serge Gnabry und "Tiago Dantas, der in der Champions League nicht spielberechtigt ist, sind dabei."

Köln will die Bayern 90 Minuten bearbeiten

Auch wenn der Spitzenreiter personell wieder gut besetzt ist, rechnen sich die Gäste auf jeden Fall Chancen aus. "Die Bayern haben zuletzt gezeigt, dass sie Menschen sind und keine Maschinen, die da Woche für Woche Höchstleistungen auf dem Platz zeigen", sagte Trainer Markus Gisdol vor dem Duell. "Wenn wir die richtige Formation finden, um den Gegner 90 Minuten zu bearbeiten und effektiv nach vorne zu spielen, können wir auch in München gut aussehen."

Flick ist jedenfalls gewarnt: "Es ist eine Mannschaft die gut und kompakt verteidigt und über ihre schnellen Spieler kommt. Dafür müssen wir Lösungen haben."