FC Bayern: Gegen Benfica steht die Defensive im Fokus

Sechs Tage sind vergangen, doch vor dem Champions-League-Spiel gegen Lissabon (Ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage) dürften die Bilder in den Köpfen der Bayern noch sehr präsent sein. Ungenaue Pässe im Aufbauspiel, überfallartige Konter, schwer erklärbare Stellungsfehler und schwache Zweikampfführung. Wieder und wieder waren die Gladbacher Stürmer im DFB-Pokalspiel am vergangenen Mittwoch vor dem Tor des FC Bayern aufgetaucht und hatten dem stolzen Rekordmeister eine Niederlage zugefügt, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen war.

Spätestens diese 0:5-Niederlage gegen Gladbach hat aufgedeckt, was aktuell die größte Schwäche des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga ist: Die Abwehrkette der Münchner hat sich noch nicht gefunden und ist - gerade bei Kontern - extrem anfällig.

"Das geht oft zu einfach" - Nagelsmann kritisiert Einstellung

15 Tore kassierte der FC Bayern in 16 Saisonspielen. Sieben dieser Gegentreffer fielen in den vergangenen beiden Spielen: der Pokal-Blamage gegen Mönchengladbach und dem 5:2-Sieg gegen Union Berlin. Doch Abwehrprobleme gibt es seit Saisonbeginn. Auch in den anderen Spielen ließen die Münchner oft viele Chancen zu, die durch Glück oder die Reflexe von Manuel Neuer nun nicht in der Gegentor-Statistik auftauchen.

"Oft ist es so, dass Manuel Neuer gut hält und Gegentore verhindert. Das geht oft zu einfach", sagte Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon und erklärte die Fehler seiner Hintermannschaft beim Spiel gegen Union Berlin: "Es geht um die letzten Schritte und die Aktivität, Zweikämpfe zu führen. Das haben wir schon deutlich besser gemacht. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass unsere Abwehr wie bis vor dem Gladbach-Spiel alles wegverteidigt."

Mit Alaba und Boateng verlor der FC Bayern auch viel Erfahrung

Doch mangelnder Einsatzwille ist nicht das Einzige, womit die Verteidigung des FC Bayern zu kämpfen hat. Mit David Alaba und Jerome Boateng verloren die Münchner im Sommer gleich zwei Abwehrchefs. Beide Verteidiger spielten zehn Jahre lang beim FC Bayern. Gemeinsam kamen sie auf beinahe 800 Partien im roten Trikot.

Erfahrung, die gerade nach einem Trainerwechsel schmerzlich vermisst wird. Die neue Abwehrkette, bei der Niklas Süle mit 26 Jahren der Älteste ist, muss sich erst noch finden, Hierarchien müssen sich bilden, Abläufe und Verhalten der Mitspieler verinnerlicht werden.

Fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive

Doch auch wenn die Verteidigung, besonders Dayot Upamecano, beim 0:5 gegen Gladbach eine schwache Vorstellung zeigte - die Alleinschuld an den vielen Gegentreffern und Chancen kann man der Hintermannschaft des FC Bayern nicht geben. "In allen Spielen sind es immer ähnliche Muster, wenn wir Chancen gegen uns bekommen", sagte Julian Nagelsmann.

Dieses Muster sieht in etwa so aus: Eine weit aufgerückte Bayern-Mannschaft, bei der nicht nur das Mittelfeld-Duo Kimmich-Goretzka die Nähe zum Tor sucht, sondern auch die Außenverteidiger Defensiv-Aufgaben als ihre zweite Priorität ansehen. Ein schlampiger Pass, ein verpasster Zweikampf in der gegnerischen Hälfte und schon ist das Tor der Bayern in großer Gefahr.

38 Tore in Zehn Spielen - Bayern mit Rekordstart

Nagelsmanns Aufgabe wird sein, diese fehlende Balance in den kommenden Wochen in den Griff zu bekommen, bevor die entscheidende Phase der Saison beginnt. "Angst und bange" werde ihm deshalb nicht, sagte der Bayerntrainer, denn das Problem sei "einfach zu beheben". Aber er weiß auch, "dass Defensivarbeit nicht so viel Spaß macht wie mit dem Ball nach vorne zu spielen."

Kein Wunder, denn nach vorne läuft es bei den Bayern extrem gut. 38 Tore in nur zehn Bundesligaspielen sind Rekord, dazu kommen zwölf Treffer in drei Champions-League-Partien. In der Königsklasse zeigt die Mannschaft des Rekordmeisters, dass die Balance zwischen fulminanter Offensive und solider Defensive durchaus funktionieren kann. Dort kassierten die Bayern in dieser Saison keinen einzigen Gegentreffer. Ideale Voraussetzungen also, um die Bilder aus dem DFB-Pokal endlich vergessen zu machen.