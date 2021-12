FC Bayern gegen Barcelona: Sechster Sieg ist das Ziel

"Ein Geisterspiel fühlt sich komisch an", sagt Nagelsmann vor dem Aufeinandertreffen mit dem in dieser Saison sportlich abgestürzten FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/Radio-Livereportage in voller Länge auf BR 24 und im BR24-Livecenter). "Dass wir schon durch sind, ist mir ganz recht." Klar: Wenn zwei fünfmalige Champions-League-Sieger in einem letzten Gruppenspiel der Königsklasse aufeinandertreffen, dann hätte man wohl mehr Spannung erwartet, vielleicht sogar ein "Endspiel" um den Gruppensieg. Doch die Vorzeichen sind diesmal andere.

Level für die Bundesliga hoch halten

Die Bayern sind längst durch und stehen als Gruppensieger fest. Mit einem weiteren Sieg könnten die Münchner einen der ganz großen Konkurrenten aus dem Wettbewerb befördern. Das ist allerdings nicht Nagelsmanns Thema. Er sagt: "Es ist wie es ist, wir müssen es versuchen, so anzunehmen." Es sei vor allen deshalb ein wichtiges Spiel für die Bayern, "erstens, weil wir ein paar Ausfälle kompensieren müssen und zweitens um das Level für die Bundesliga hochzuhalten".

Auch dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung will sich der Trainer nicht aussetzen. Für die anderen Gruppengegner sei es nur fair, die Partie ernsthaft anzugehen.

"Ein sechster Sieg wäre schön und ein lohnendes Ziel für uns." Bayern-Trainer Julian Nagelsmann