FC Bayern gegen Augsburg: Keine Toleranz für Ausrutscher

Das Duell des Bundesligaspitzenreiters gegen die um den Klassenerhalt kämpfenden Augsburger wird am Samstag (15.30 Uhr | Radio-Livereportage) nicht ganz einfach für die Gastgeber. Denn die Münchner knabbern noch an den Nachwehen des Champions-League-Niederlage gegen Villareal.

"Natürlich waren wir alle enttäuscht. Wir haben am Mittwoch viele Fehler gemacht. Villarreal hat den Fehler gemacht, dass sie ihre Chancen nicht voll genutzt haben," erklärt der Cheftrainer. "Keiner hat seine Peak-Leistung gebracht am Mittwoch, das ist klar. Es liegt an uns, das am Dienstag wieder gerade zu rücken. Wir haben sechs Tage Zeit, alles wieder besser zu machen."

Zunächst Augsburg in den Mittelpunkt rücken

Jetzt will der 34-jährige Fußballlehrer den Fokus allerdings zunächst auf das anstehende Heimspiel lenken. Man werde gegen Augsburg "gut motiviert sein", verspricht Nagelsmann. Allerdings stellt er klar: "Es gibt keine Toleranz für Ausrutscher. Es geht um unseren inneren Antrieb. Die Art und Weise ist das alles Entscheidende." Das Match gegen die Schwaben sei ja kein Testspiel, "sondern ein Bundesligaspiel," das man auch gewinnen will.

"Wir wollen es gewinnen und uns keinen Ausrutscher leisten, da hatten wir schon einige." Julian Nageslmann

Nagelsmann fehlt es an Führungspersonal

Warum die Leistung in der Saison so schwankend ist? "Wir haben natürlich ein paar Säulen verloren," erläutert Nagelsmann. "Da müssen jetzt andere Spieler reinwachsen, da sind wir noch in der Findungsphase." Auch die Corona-Fälle und verletzungsbedingten Ausfälle "auch hinten in der Kette" hätten ihren Teil dazu beigetragen. Klar sei: "Wir müssen mehr coachen auf dem Platz, denn dann ist man als Spieler auf einem guten Spannungsniveau."

Das will Nagelsmann für die neue Saison in Angriff nehmen. "Wir müssen lauter werden." Denn auch wenn Thomas Müller und Joshua Kimmich viel Sprechen und Leon Goretzka und Lucas Hernandez viel ausstrahlen würden, weiß der FCB-Coach: "Wir könnten uns mehr führen."

Über das Personal

Am Personal-Karussell wird sich nicht viel drehen: "Niki und Leon werden von Beginn an spielen". Der Einsatz von Niklas Süle und Goretzka werde "sehr wichtig sein. Wir werden morgen viele Dinge probieren, die auch am Dienstag wichtig sein werden," erläuterte Nagelsmann. Alphonso Davies "bekommt eine Pause."

Nicht zurückgreifen kann er voraussichtlich auf Eric-Maxim Choupo-Moting. Der sei zwar freigetestet, "hat aber Knieprobleme. Ich gehe nicht davon aus, dass er morgen spielen kann." Zudem könne man die Verletzung schwer bewerten. "Eine Prellung unter der Kniescheibe. Es kann drei Tage oder drei Wochen dauern. Ob es für Dienstag oder das Wochenende drauf reicht, werden wir sehen."