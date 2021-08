FC Bayern gedenkt Müller und geht gegen Köln auf Rekordjagd

Fehler vom Gladbachspiel "wurden besprochen"

Diesmal wäre er bestimmt froh, wenn die Null auf der aus seiner Sicht richtigen Seite stehen würde. So ganz sattelfest wie gewünscht ist die Münchner Hintermannschaft nämlich immer noch nicht. Beim Supercupspiel kam der Rekordmeister nach Marco Reus' Gegentreffer kurzzeitig ins Trudeln, beim Ligaauftakt in Mönchengladbach mussten sich die Bayern mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Daraus hat der FC Bayern aber seine Lehren gezogen. "Wir haben die Dinge vom Gladbach-Spiel besprochen. Die Jungs haben die Qualität, das sehr schnell umzusetzen", versprach der Coach.

Sven Ulreich ersetzt angeschlagenen Neuer

Die Hintermannschaft muss diesmal auf Manuel Neuer verzichten. "Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er spielt", sagte Nagelsmann. Der Keeper brauche nach seiner Verletzung noch etwas Ruhe. Der Trainer geht davon aus, dass er noch bis zur Länderspielpause ausfällt. Stattdessen wird wohl Sven Ulreich im Kasten stehen und sein Pflichtspielcomeback geben.

Coman fällt aus, keine Nervosität wegen Lewandowski-Gerüchten

Mit einem Einsatz kann auch Corentin Tolisso rechnen. Der Franzose sei nach seiner Erkrankung zwar "körperlich noch nicht komplett auf der Höhe, hat die positiven Eindrücke aber auch in den Trainingseinheiten bestätigt". Vorne baut er auf seinen Topstürmer Robert Lewandowski.

Gerüchte über Vereinsanfragen bezüglich des Goalgetters stören Nagelsmann "gar nicht, es gehört zum Business dazu. Wenn ich woanders Trainer wäre, würde ich auch immer den Namen reinrufen, ob da was geht".

Der Coach lobte auch Youngster Josip Stanisić: "Er macht es gut, hat gute Eindrücke hinterlassen. Kingsley Coman hingegen wird ausfallen.

Gegner Köln ist laut Nagelsmann "gut drauf"

Der Coach warnte auf jeden Fall vor dem Gegner. Der 1. FC habe "gute Power, immer viele Spieler in der gegnerischen Box und klare Abläufe", außerdem verteidigen die Geißböcke "in vielen Situationen sehr hoch". Deshalb werde es "kein leichtes Spiel", so Nagelsmann. Der Rekordmeister werde "an die Grenzen gehen müssen, weil Köln gut drauf ist".