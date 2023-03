FC Bayern-Gastspiel in Stuttgart: Probelauf für Paris

Die Partie beim VfB Stuttgart (4.3., 18.30 Uhr, Livereportage zum Hören) soll für den FC Bayern München die Generalprobe für das am Mittwoch (8.3.) folgende Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain werden. Obwohl die Bundesligapartie deshalb auch zu Testzwecken genutzt werden soll, wollen die Münchner vollen Einsatz zeigen.

VfB als Probelauf für PSG

Für Trainer Julian Nagelsmann ist die Personalentscheidung "eine Gratwanderung". Er könne zwar bis auf die Langzeitverletzten "aus dem Vollen schöpfen". Trotzdem gebe es wegen des Königsklassenspiels einige Überlegungen zu berücksichtigen.

Beispielsweise überlegt Nagelsmann, ob er auf den Einsatz von Benjamin Pavard gegen Stuttgart verzichten will: "Von der Form müsste er spielen, es gibt aber auch die Thematik, dass er Mittwoch gesperrt ist und du einem anderen Spieler den Rhythmus geben kannst." Der Bayerntrainer will nämlich gegen den VfB einiges ausprobieren: "Wir werden ein paar Veränderungen vornehmen müssen, auch was den Speed hinten angeht. Wir planen, Teile davon gegen den VfB zu testen." Die endgültigen Entscheidungen will er aber erst nach dem Abschlusstraining treffen.

Ansage: Vollgas

Nach einem souveränen 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin will der FC Bayern München auch nach dem Gastspiel beim VfB Stuttgart die Tabellenführung behalten. Deshalb müsse der Rekordmeister bei den Schwaben "Vollgas geben", so Nagelsmann. Das sei auch auf Grunde des Tabellenstands wichtig, mahnte der Coach an. Punktgleich mit Borussia Dortmund darf sich München keinen Ausrutscher erlauben: "Wir wollen und müssen das Bundesliga-Spiel gewinnen", lautet die Ansage des Trainers.